TEMPO.CO, Jakarta - John Terry sudah menyatakan akan hengkang dari Chelsea akhir musim ini setelah tak mendapat tawaran kontrak baru. Namun, tak lama setelah Terry mengeluarkan pernyataannya, Chelsea segera merespons dan menyatakan segala opsi masih terbuka.



Chelsea masih membuka kesempatan kepada John Terry agar tetap berada di Stamford Bridge, meski sang kapten tim cenderung mempunyai pertimbangan sendiri, sebagaimana dikutip dari laman Four Four Two.



Terry yang kini berusia 35 tahun pada Sabtu menjelaskan bahwa karier panjangnya di Chelsea bakal berakhir di akhir musim karena kontraknya bakal habis pada Juni 2016.



Pemain yang berposisi sebagai bek itu mengatakan "waktunya makin sempit" untuk membuka peluang perpanjangan kontrak, meski ia tidak ingin segera meninggalkan klub yang pernah ia bela.



Bersama Terry, Chelsea meraih empat kali gelar juara Liga Inggris (Premier League).



Dalam pernyataannya, manajemen Chelsea bersedia berdiskusi soal masa depan Terry dengan membuka opsi. "John telah bertemu dengan klub pada akhir pekan ini," kata juru bicara klub kepada harian The Telegraph.



"Dalam pertemuan itu ia menanyakan mengenai kemungkinan perpanjangan kontraknya. John diberi penjelasan bahwa kesepakatan baru sudah siap tersedia, meski situasinya dapat berubah dalam beberapa bulan ke depan."



"Klub menaruh hormat kepada John dan segala sesuatunya ingin membantu dia. Ia sosok yang begitu fantastis bagi Chelsea dan kapten tim yang laur biasa, dengan begitu klub membuka saluran untuk dapat berdialog dengannya," kata manajemen Chelsea.



ANTARA