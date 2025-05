Chelsea dan Arsenal Bisa Lolos Malam Ini? Ini Skenarionya

TEMPO.CO, Jakarta - Delapan pertandingan terakhir babak penyisihan grup akan berlangsung Kamis dinihari nanti, yakni di Grup E hingga H. Dua tim asal asal Ingris, Arsenal dan Chelsea, akan sama-sama berjuang untuk lolos. Seperti apa peluang mereka dan apa arti pertandingan di grup lain. Berikut ringkasannya:



Grup E

Bayer Leverkusen vs Barcelona

(siaran langsung RCTI, Kamis, pukul 02.45 WIB)

Roma vs BATE Borisov

(siaran langsung Quad Sports Orange TV, Kamis, 02.45 WIB)



Catatan: Barcelona sudah pasti lolos ke 16 besar sebagai juara grup. Roma dan Leverkusen (sama-sama punya nilai 5) akan berebut tiket kedua dari grup ini. BATE (nilai 4) bisa lolos ke Liga Europa bila menang atas Roma.



Grup F

Dinamo Zagreb vs Bayern Muenchen

Olympiakos vs Arsenal

(siaran langsung Bein Sport 1, Kamis, 02.45 WIB)



Catatan: Bayern (nilai 12) sudah lolos. Olympiakos (nilai 9) dan Arsenal (6) akan berebut tiket kedua dari grup ini. Olympiakos hanya butuh hasil seri untuk melaju. Sedangkan Arsenal harus menang dengan skor 1-0 atau 2-1 untuk melaju. Hal itu karena dalam laga pertama, di kandang Olympiakos, Arsenak takluk 3-2.



Grup G

Chelsea vs FC Porto

(siaran langsung Bein Sports 2/Festival Orange TV, Kamis, 02.45 WIB)

Dynamo Kiev vs Maccabi Tel Aviv



Catatan: Chelsea dan Porto sama-sama mengemas nilai 10, dan Kiev 8. Artinya Chelsea dan Porto hanya perlu bermain seri untuk bisa lolos. Tim yang menang di laga itu akan juara. Sedangkan yang kalah harus degradasi ke Liga Europa bila pada laga lain Kiev bisa menang.



Grup H

Gent vs Zenit St. Petersburg

Valencia vs Lyon



Catatan: Zenit sudah lolos sebagai juara grup. Gent (7) dan Valencia (6) akan berebut tiket kedua ke babak 16 besar. Lyon (1) sudah pasti tersingkir.



UEFA | NS