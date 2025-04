Chelsea Dapatkan Bek Southampton Van Dijk, Arsenal Gigit Jari

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea berhasil menggaet bek Virgil Van Dijk dari Southampton untuk musim depan. Mereka mengalahkan Arsenal yang juga meminati bek asal Belanda itu.



Laman The Sun mengabarkan bahwa Chelsea dan Southampton menyepakati harga 50 juta pound sterling atau sekitar Rp 858 miliar untuk mendapatkan Van Dijk. The Blues juga memasukan gelandang muda Andreas Christensen dalam paket transfer itu.



Klub milik taipan minyak Rusia, Roman Abramovich, itu sebenarnya bersaing ketat dengan Arsenal yang proposal penawarannya juga diterima Southampton. Namun Van Dijk disebut lebih memilih Chelsea.



Baca: Liga Inggris, Alan Shearer: Pengalaman Juara Berpihak ke Chelsea



Bek berusia 25 tahun itu lebih tertarik bermain bersama pasukan Singa London karena mereka telah memastikan akan tampil di ajang Liga Champions musim depan. Sementara peluang Arsenal berkompetisi di ajang itu masih belum menentu.



Chelsea membutuhkan Van Dijk sebagai langkah peremajaan di lini belakang. Maklum, usia bek tengah mereka seperti David Luiz dan Garry Cahill sudah lebih dari 30 tahun. Selain itu, musim depan mereka juga akan kehilangan John Terry yang memutuskan gantung sepatu.



Sebenarnya Chelsea masih memiliki bek Kurt Zouma dan Nathan Ake sebagai pelapis Luiz dan Cahill. Tetapi Manajer Antonio Conte tampak masih belum sreg dengan dua pemain itu.



Baca juga: Klasemen Liga Inggris: Ini 4 Jadwal Sisa Chelsea dan Tottenham



Akan tetapi langkah Chelsea memboyong Van Dijk ini disebut sebagai sebuah spekulasi besar. Pasalnya eks pemain FC Groningen dan Glasgow Celtic itu rentan mengalami cedera. Sejak Januari lalu Van Dijk bahkan telah absen membela Southampton setelah mengalami cedera pergelangan kaki.



THE SUN|FEBRIYAN