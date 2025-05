TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea tampil buruk dalam laga pertamanya dalam rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat. Tim asuhan Jose Mourinho itu dihajar New York Red Bulls 4-2 dalam pertandingan International Champions Cup di New Jersey, Kamis pagi, 23 Juli 2015.



Kekalahan ini lebih memukul bagi juara Liga Primer Inggris musim lalu itu, karena Red Bulls hanya tampil dengan tim pelapis. Mereka tak diperkuat Bradley Wright-Phillips, Sacha Kljestan, Lloyd Sam, dan Dax McCarty.



Loic Remy membawa Chelsea unggul pada menit ke-26. Tapi, Red Bulls berbalik unggul lewat gol Franklin Castellanos, Tyler Adams, dan Sean Davis.



Eden Hazard yang tampil sebagai pemain pengganti memperkecil ketertinggalan The Blues. Namun, Davis mencetak gol keduanya sekaligus memastikan Chelsea keok 4-2.



Dalam laga ini, Radamel Falcao sempat duduk di bangku cadangan. Mantan pemain Manchester United itu bahkan sempat melakukan pemanasan, namun akhirnya tak diturunkan.



Jose Mourinho menurunkan pemain berbeda pada kedua babak. Pada babak pertama, ia mengandalkan pemain sebagai berikut: Courtois, Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta, Fabregas, Mikel, Moses, Oscar, Traore, dan Remy.



Sedangkan pada babak kedua, pemain yang diturunkan adalah Begovic, Ania, Zouma, Terry, Azpilicueta, Matic, Ramires, Oscar, Loftus Cheek, Hazard, dan Costa.



Pada laga berikutnya, 25 Juli waktu setempat, Chelsea akan melawan Paris Saint-Germain. Sedangkan pada 28 Juli, mereka akan melawan Barcelona.



