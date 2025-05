Chelsea Hadapi Watford, Susunan Pemain & Statistik Penting

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan berlaga di kandang Watford dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Kamis dinihari nanti. Chelsea kini berada di urutan ke-14 dengan nilai 28, tertinggal 4 angka dari Watford yang ada di urutan ke-10.



Berikut sejumlah hal terkait pertandingan ini:



Perkiraan susunan pemain:

- Watford (4-2-3-1): Gomes, Holebas, Britos, Cathcart, Nyom, Behrami, Watson, Capoue, Jurado, Ighalo, Deeney

- Chelsea (4-2-3-1): Courtois, Ivanovic, Terry, Zouma, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Willian, Oscar, Hazard, Costa



Data dan fakta:

- Chelsea tidak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir melawan Watford di ajang Liga (tujuh kemenangan, dua kali imbang).

- The Hornet meraih kemenangan terakhir dengan skor 1-0 pada 18 September 1999, gol dicetak oleh Allan Smart di Vicarage Road di ajang Liga Inggris.

- Odion Ighalo mencetak tujuh gol dalam tujuh laga terakhir di Liga Inggris yang digelar di Vicarage Road.

- Dari koleksi 27 gol yang dikemas Watford musim ini, 20 gol diantara dicetak oleh Ighalo atau Troy Deeny.

- The Hornets gagal mencetak clean sheet dalam enam laga.

- Watford akan menjadi tim ke-39 yang memainkan 100 laga di ajang Liga Inggris.



Hasil dalam lima laga terakhir:



- Watford:

30/1/16 Nottingham Forest 0 - 1 Watford

23/1/16 Watford 2 - 1 Newcastle United

18/1/16 Swansea City 1 - 0 Watford

13/1/16 Southampton 2 - 0 Watford

9/1/16 Watford 1 - 0 Newcastle United



- Chelsea:

31/1/16 MK Dons 1 - 5 Chelsea

24/1/16 Arsenal 0 - 1 Chelsea

16/1/16 Chelsea 3 - 3 Everton

13/1/16 Chelsea 2 - 2 West Bromwich Albion

10/1/16 Chelsea 2 - 0 Scunthorpe United



Head To Head:

26/12/15 Chelsea 2 - 2 Watford

4/1/15 Chelsea 3 - 0 Watford

3/1/10 Chelsea 5 - 0 Watford

14/2/09 Watford 1 - 3 Chelsea

31/3/07 Watford 0 - 1 Chelsea.



