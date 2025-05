Chelsea Lawan Arsenal, Ini Ancaman yang Ditebar Mourinho

TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho belum menyerah, bahkan mengirim ancaman, kepada Arsene Wenger menjelang pertandingan Chelsea melawan Arsenal dalam pekan kelima Liga Primer Inggris pada Sabtu, 19 September 2015.



Chelsea di bawah asuhan The Special One--julukan Mourinho--hanya mampu menorehkan satu kemenangan plus satu hasil imbang.



The Blues sebagai juara bertahan musim lalu kini berada di peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Primer musim 2015/2016. John Terry dan kawan-kawan sudah tertinggal 11 poin oleh Manchester City, yang bertengger di puncak klasemen.



Hanya saja, kepercayaan diri Mourinho pulih setelah tim asuhannya menang 4-0 atas Maccabi Tel Aviv dalam ajang Liga Champions. Kemenangan ini lantas dihidup-hidupkan sebagai awal kebangkitan Chelsea, sebagaimana dikutip dari laman FIFA.com.



"Kami bakal tampil dengan semangat yang berbeda. Kami akan bangkit dengan tekad membara untuk meraih kemenangan," ujar Mourinho kepada TV Chelsea.



"Pertandingan pada Sabtu nanti merupakan laga akbar melawan salah satu seteru abadi. Hasilnya akan membawa kami kepada situasi yang lebih baik. Kami terlalu banyak memperoleh hasil buruk. Kami tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut," tutur Mourinho.



ANTARA