Chelsea Melaju, Simak Daftar Tim yang Lolos ke Perempat Final Liga Conference dan Jadwalnya

Real Betis lolos ke babak perempat final setelah menang 6-2 secara agregat setelah pada leg pertama mengamankan hasil imbang 2-2 ketika bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Benito Villamarin, Sevilla, pekan lalu.

Hasil Leg Kedua Babak 16 Besar Liga Conference:

Djugarden 3 - 0 Pafos (agregat 3-1)

Lugano 5 - 4 Celje (agregat 5-5, penalti 1-3)

Rapid Vienna 2 - 1 Borac (agregat 3-2)

Cercle Brugge 2 - 0 Jagiellonia Bialystok (agregat 2-3)

Legia Warszawa 2 - 0 Molde (agregat 4-3)

Chelsea 1 - 0 Copenhagen (agregat 3-1)

Fiorentina 3 - 1 Panathinaikos (agregat 5-4)

Vitoria Guimaraes 0 - 4 Real Betis (agregat 2-6).

Jadwal Perempat Final Liga Conference

Djugarden vs Rapid Vienna

Celje vs Fiorentina

Chelsea vs Legia Warszawa

Real Betis vs Jagiellonia Bialystok.

Babak perempat final dijadwalkan berlangsung 10 dan 17 April. Semifinal pada 1 dan 8 Mei. Sedangkan final pada 28 Mei 2025.