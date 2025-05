Chelsea Melawan Aston Villa, Drogba Jadi Starter

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan berlaga di kandang Aston Villa, Villa Park, dalam pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu malam, 7 Februari 2015. The Blues kembali tak diperkuat Diego Costa yang harus menjalani sanksi karena menginjak pemain Liverpool, Emre Can.



Ini kedua kalinya Costa absen. Dalam laga sebelumnya, saat ditahan imbang Manchester City 1-1, Jose Mourinho memasang Loic Remy sebagai penyerang tunggal. Tapi kali ini sang pelatih lebih memilih mengandalkan penyerang veteran Didier Drogba.



Di lini belakang, Mourinho memasang Gary Cahill, yang merupakan mantan pemain Villa. Sedangkan Filipe Luis harus absen karena cedera.



Villa terpaksa kehilangan Libor Kozák dan Philippe Senderos karena cedera. Pelatih Paul Lambert pun harus berjuang keras untuk membangkitkan rasa percaya diri anak asuhannya dalam laga ini.



Villa baru dikalahkan Arsenal 5-0 dalam laga sebelumnya. Dalam enam pertemuan terakhir melawan Chelsea, Villa juga hanya menang sekali dan sisanya dimenangi The Blues.



Chelsea kini menduduki peringkat pertama klasemen dengan nilai 53 dari 23 laga, unggul lima poin dari Manchester City. Aston Villa berada di urutan ke-12 dengan nilai 22.



Susunan Pemain



Aston Villa (4-3-3): Guzan; Hutton, Okore, Clark, Cissokho; Westwood, Delph, Cleverley; Agbonlahor, Weimann, Gil



Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian, Oscar, Hazard; Drogba



GUARDIAN | NURDIN