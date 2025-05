TEMPO.CO, Jakarta - Klub sepak bola Chelsea segera mengakhiri kontrak dengan Adidas, yang menjadi sponsor resmi mereka sejak 2006. Lewat pernyataan resmi, baik Chelsea maupun Adidas, mengatakan kontrak tersebut akan berakhir 2017, enam tahun lebih cepat dari seharusnya.



“Chelsea dan Adidas, hari ini sudah setuju mengakhiri kerja sama. Kontrak dinyatakan habis pada 30 Juni 2017, lebih cepat dari perjanjian awal, yaitu 30 Juni 2023,” begitu penyataan resmi Adidas, dilansir dari Guardian, Kamis, 12 Mei 2015.



Disebutkan juga bahwa sebagai kompensasi masa kontrak sponsor yang berakhir lebih cepat, Adidas akan menerima pembayaran dari Chelsea pada 2017. Hal itu diyakini berdampak pada pengaturan keuangan Chelsea tahun ini.



"Kerja sama ini dimulai pada 2006, dan kami ingin mengucapkan terima kasih pada Adidas atas dukungan luar biasa, serta kebersamaan selama sepuluh tahun terakhir,” ucap manajemen Chelsea seperti yang tertulis dalam website resmi klub berjuluk The Blues itu, Rabu, 11 Mei lalu.



Dalam sepuluh tahun periode kerja sama kedua pihak ini. Chelsea sempat sekali memenangkan trofi Liga Champions dan Liga Europa, dua gelar juara Liga Primer Inggris, dan empat gelar Piala FA.



Kabar beredar, Chelsea diperkirakan akan menjalin kontrak dengan Nike, dengan kemungkinan nilai kontrak yang lebih besar. Selama bersama Adidas, Chelsea mendapat sekitar 30 juta pound sterling per musim.



Nasib The Blues musim ini tengah terpuruk. Selain menempati urutan kesembilan klasemen, mereka gagal mendapat tiket untuk maju ke Liga Champions. Kesempatan maju ke Liga Eropa pun terbilang sulit, jika dilihat dari poin klasemen yang terpaut jauh dari delapan klub di atasnya.



GUARDIAN | YOHANES PASKALIS