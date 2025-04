Chelsea Tampilkan Formasi Pohon Natal Hadapi Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea tampil dengan format 3-4-2-1 atau formasi pohon Natal ketika menjamu Manchester City, dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Stamford Bridge, pada Kamis dinihari, 6 April 2017.



Pelatih Antonio Conte menempatkan Diego Costa di lini terdepan, dan menempatkan Kurt Zouma, David Luiz, dan Gary Cahill di bagian pertahanan. Sedangkan Manchester City mengandalkan Sergio Aguero, Leroy Sane, David Silva, dan Kevin de Bruyne di lini terdepan.



Saat ini, The Blues memegang puncak klasemen Liga Inggris dengan perolehan sementara 69 poin. Raihan tersebut terpaut 11 poin dari Manchester City yang duduk di posisi keempat klasemen.



Susunan pemain:



Chelsea: Thibaut Courtois, Kurt Zouma, David Luiz, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, Cesc Fabregas, Marcos Alonso; Pedro Rodriguez, Diego Costa, dan Eden Hazard.



Manchester City: Willy Caballero, Jesus Navas, John Stones, Vincent Kompany, Gael Clichy, Fernandinho, Fabian Delph, Leroy Sane, David Silva, Kevin De Bruyne, dan Sergio Aguero.



THE GUARDIAN | FRISKI RIANA