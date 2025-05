Chelsea Terpuruk, Mourinho Masih Diberi Kesempatan, tapi...

TEMPO.CO, Jakarta - Kendati tak kunjung mendapatkan hasil memuaskan, Manajer Chelsea Jose Mourinho masih dipertahankan pemilik Chelsea, Roman Abramovich. Tapi, beberapa media Inggris menyebutkan ada syarat yang harus dipenuhi Mourinho.



Harian The Sun melaporkan Jose Mourinho masih diberikan kesempatan memimpin Chelsea, tapi harus menunjukkan tanda-tanda pemulihan segera.



Jose Mourinho sendiri, tulis The Sun, meminta agar dia diberi kuasa memecat pemain yang memberi pengaruh buruk di pasukannya sehingga dia bisa membawa klub ini ke jalur yang benar lagi. Jika ini benar, kemungkinan Mourinho akan merombak skuadnya pada jendela transfer berikutnya.



Sementara itu, harian The Mirror membuat isu bahwa Diego Simeone tertarik pindah ke Chelsea. Manajer Atletico Madrid itu disebut siap pindah ke Chelsea musim panas tahun depan.



The Mirror juga menulis bahwa pelatih asal Argentina itu punya perhatian serius soal skuad Chelsea yang ada sekarang. Dia menginginkan investasi besar dan kontrol kuat atas transfer pemain.



Pada pertandingan Liga Inggris Sabtu tengah malam, 7 November 2015, Chelsea menekan kekalahan 0-1 atas Stoke City. Ini adalah pertama kalinya Mourinho mengalami tujuh kekalahan dalam sebuah musim. Kini, juara bertahan itu ada di peringkat 16 klasemen Liga Inggris, atau berada di lima terbawah.



ESPN | GADI MAKITAN