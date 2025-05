Chelsea Ungguli Aston Villa 1-0 pada Babak Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea untuk sementara mampu mengungguli Aston Villa 1-0 pada babak pertama pertandingan Liga Primer Inggris di Villa Park, Sabtu malam, 7 Februari 2015.



Keunggulan Chelsea tercipta pada menit kedelapan. Eden Hazard mampu mencetak gol lewat tendangan first time-nya setelah memanfaatkan umpan cantik Willian.



The Blues kembali tak diperkuat Diego Costa, yang harus menjalani sanksi lantaran menginjak pemain Liverpool, Emre Can. Ini merupakan kedua kalinya Costa absen secara beruntun. Pelatih Jose Mourinho memasang Didier Drogba sebagai starter, tapi penyerang veteran itu tak banyak mengancam gawang lawan.



Secara umum Chelsea tampil tak terlalu dominan dan hanya menguasai bola sebanyak 48 persen. Tapi Hazard dan kawan-kawan mampu tampil lebih baik dan efektif dalam penyerangan. Mereka melepaskan empat tembakan, yang tiga di antaranya terarah. Sedangkan tim tuan rumah hanya melepaskan tiga tembakan dan hanya satu yang terarah.



Susunan Pemain



Aston Villa (4-3-3): Guzan; Hutton, Okore, Clark, Cissokho; Westwood, Delph, Cleverley; Agbonlahor, Weimann, Gil



Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian, Oscar, Hazard; Drogba



GUARDIAN | NURDIN