TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Chelsea FC asal Spanyol, Cesc Fabregas, masih percaya timnya bisa sukses mempertahankan gelar juara Liga Primer Inggris meskipun kini terpuruk di papan bawah klasemen sementara.



Sang juara bertahan asuhan pelatih berkebangsaan Portugal, Jose Mourinho, itu mengawali musim ini dengan buruk hingga sepuluh pertandingan pertama dan kini menduduki posisi ke-15 dengan hanya 11 poin. Keadaan makin berat bagi Fabregas dan kawan-kawan karena mesti menjamu Liverpool, yang sedang punya semangat baru setelah kedatangan pelatih Juergen Klopp.



Pertandingan pekan kesebelas tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2015, mulai pukul 19.45 WIB di Stadion Stamford Bridge, London, yang merupakan markas Chelsea.



The Blues masih tertinggal 11 angka oleh Manchester City dan sesama tim London, Arsenal, yang menempati posisi dua teratas dalam susunan klasemen sementara Liga Primer. Namun Fabregas menolak lempar handuk.



“Kami bisa memenangi gelar Liga Primer. Kami hanya perlu mengembalikan kepercayaan diri, memenangi beberapa pertandingan, lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Di Liga Primer, siapa pun bisa kehilangan poin dari tim mana pun,” tuturnya kepada majalah Match of the Day.



BISNIS.COM



