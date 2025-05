Chelsea vs Liverpool, Ini 5 Fakta yang Bisa Pengaruhi Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan menjamu Liverpool dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Stamford Bridge, Sabtu malam ini. Ini akan jadi pertarungan antara dua tim yang sama-sama tengah berusaha bangkit. Liverpool kini berada di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 14 dari 10 laga. Chelsea, yang merupakan juara bertahan, masih terpuruk di urutan ke-15 klasemen dengan nilai 11.



Ini Sejumlah fakta terkait pertemuan kedua tim:



1. Dari enam laga terakhir di seluruh kompetisi, Chelsea mencatatkan empat kemenangan atas Liverpool dengan selisih gol yang cukup tipis. Terakhir keduanya bahkan hanya berbagi angka 1-1. Empat kemenangan yang diraih Chelsea atas The Reds terjadi di tiga ajang Liga Primer dan satu di ajang Capital One Cup. Kemenangan di Liga Primer terakhir kali terjadi pada November 2014.

Total sembilan gol dilesakkan Chelsea ke gawang Liverpool dari enam pertandingan. Sementara The Reds hanya mencetak empat gol. Pertemuan terakhir mereka di Liga Primer terjadi pada 10 Mei 2015 hanya berakhir imbang 1-1. Liverpool sendiri, dari enam pertemuan tersebut mereka tak satupun berhasil meraih kemenangan.



2. Ini akan jadi pertemuan pertama Jose Mourinho dan Juergen Klopp di Liga Primer. Tapi sebelumnya mereka sudah sering bertemu. Saat pelatih berpaspor Portugal tersebut menangani Real Madrid, dan Klopp menjadi arsitek Borussia Dortmund, keduanya total empat kali bertemu di ajang Liga Champions. Klopp unggul dua kali, imbang satu kali, dan hanya kalah satu kali dari Mou.



3. Chelsea telah kalah 2 kali dalam 4 partai kandang terakhirnya musim ini. Padahal, mereka tak terkalahkan dalam 21 partai kandang sebelumnya. Jose Mourinho telah kalah 6 kali dari 12 partai liga primer terakhir. Catatan ini berkebalikan dengan torehan musim sebelumnya, saat ia hanya kalah enam kali dari 64 partai.



4. Musim ini, Cesc Fabregas hanya mencatatkan 1 assist dari 10 partai pembuka Liga Primer. Di periode yang sama di musim lalu, Fabregas mampu menorehkan 9 assist.



5. Perkiraan susunan pemain untuk pertandingan ini:

Chelsea (4-2-3-1): Begovic; Zouma, Cahill, Terry, Azpilicuetta; Ramires, Matic; Willian, Fabregas, Hazard; Costa.

Liverpool (4-2-3-1): Mignolet; Moreno, Sakho, Skrtel, Clyne; Leiva, Can; Milner, Firmino, Coutinho; Benteke.



ESPN | WHOSCORED | NS