Chelsea Vs Liverpool, Klopp: Ini Pertandingan Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan menjamu Liverpool dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Stamford Bridge, Sabtu malam ini. Inilah pertarungan dua tim yang sama-sama tengah berusaha bangkit. Liverpool kini berada di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 14 dari sepuluh laga. Chelsea, yang merupakan juara bertahan, masih terpuruk di urutan ke-15 klasemen dengan nilai sebelas.



Ini akan menjadi laga yang sulit bagi Jose Mourinho, Pelatih Chelsea. Ia disebut-sebut akan dipecat bila kembali kalah di laga ini.



Liverpool bisa jadi momok bagi The Blues. Di bawah arahan Juergen Klopp, The Reds mulai moncer. Mereka belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi. Bahkan, Liverpool juga baru memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Liga, sedangkan Chelsea justru baru tersingkir.



Sejarah pertemuan kedua tim juga membuat Liverpool layak diperhitungkan. Mereka juga cukup rajin mencetak gol ke gawang Chelsea. Dalam sepuluh pertemuan terakhir melawan Chelsea, misalnya, Liverpool berhasil membobol gawang Chelsea dalam sembilan pertandingan.



Catatan ini cukup mengerikan mengingat lini belakang Chelsea yang saat ini sangat rapuh. Bayangkan saja, dalam sepuluh laga musim ini, mereka sudah kebobolan 19 kali. Artinya, Chelsea kebobolan 1,9 kali dalam setiap pertandingan!



Namun bukan berarti Chelsea tak punya peluang. Setidaknya, jika dilihat dari rekor pertemuan kedua tim, Chelsea menang mutlak atas Liverpool. Dalam enam pertemuan terakhir, tak sekalipun Liverpool pernah mencuri tiga poin dari Chelsea.



Karena itulah Juergen Klopp tak ingin sesumbar. Menurut pelatih Liverpool ini, Chelsea adalah tim dengan sejumlah pemain hebat di dalamnya. Melawan mereka, meski di saat seperti ini, tetap tidak akan mudah.



"Kami harus segera memulihkan diri sebelum menghadapi mereka. Karena saya tahu kualitas setiap pemain mereka. Ini akan menjadi pertandingan besar," kata Klopp.



Salah satu pemain Chelsea yang mendapat perhatian Klopp adalah Cesc Fabregas. Pemain gelandang ini tak hanya rajin memberi assist, tapi juga bisa mencetak gol sewaktu-waktu. Fabregas siap menyambut mereka.



“Kami hanya perlu mengembalikan kepercayaan diri lalu kita lihat apa yang akan terjadi," kata Fabregas seperti dikutip dari majalah Match of the Day. "Di Liga Primer, tim mana pun bisa kehilangan poin."



Bagi Mourinho, laga kontra Liverpool ini bukan sekadar pertaruhan poin, melainkan juga pertaruhan jabatannya. Memang sulit dipercaya, nasib pelatih sebesar Mourinho kini ditentukan hanya oleh tiga poin.



