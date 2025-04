Chelsea Vs Swansea, Hazard: Stamford Bridge Kini Angker

TEMPO.CO, Jakarta - Klub sepak bola Chelsea bertekad merebut kemenangan ketika menjamu Swansea City di Stamford Bridge, hari ini. Tiga poin dari tamu bakal semakin memantapkan posisi Chelsea di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris musim ini.



Paling tidak, tiga poin tambahan mampu menjaga jarak mereka dengan Manchester City yang mengejar di posisi kedua. Hingga pekan ke-25 Chelsea mengumpulkan 60 poin dan The Citizen--julukan Manchester City--mengoleksi 52 poin.



Di atas kertas, Chelsea bakal menang mudah melawan The Swan, julukan Swansea. Sebab jika melihat tabel klasemen, Si Angsa hanya berada di posisi ke-15 dengan torehan 24 poin, atau hanya terpaut empat poin dari jurang degradasi.



Semangat tinggi The Blues pun ditunjang apiknya kondisi fisik pemain. Hingga saat ini, hanya kiper Thibaut Courtois yang kemungkinan absen lantaran sakit. Namun Chelsea masih punya kiper pelapis Asmir Begovic yang tak bisa dipandang sebelah mata.



Semangat tinggi dan bekal skuad pemain yang fit membuat gelandang serang Chelsea Eden Hazard yakin timnya mampu menjungkalkan Swansea. Bahkan Hazard sesumbar Chelsea akan perkasa di semua pertandingan di kandang. Dia mengklaim hampir semua tim lawan bakal memikirkan kemungkinan kalah jika bertamu di stadion Stamford Bridge.



Omongan Hazard bukan tanpa alasan. Chelsea memang punya rekor bagus ketika bermain di kandang sendiri musim ini.



Tim asuhan Antonio Conte itu saat ini menorehkan 11 kemenangan beruntun di kandang pada semua kompetisi. Terakhir kali, Chelsea menang 3-1 ketika menjamu Arsenal, dua pekan lalu. Kekalahan Chelsea di kandang terakhir dialami ketika melawan Liverpool, 16 September 2016.



"Apakah tim lawan kalah sebelum bertanding (melawan Chelsea di kandang)? Saya jawab iya. Kami memang tampil lebih baik dibandingkan musim lalu," kata Hazard.



Menurut Hazard penampilan apik timnya mengingatkan kondisi dua tahun lalu ketika Chelsea menjuarai Liga Primer Inggris di bawah asuhan Jose Mourinho. Pemain 26 tahun asal Belgia itu masih ingat betul ketika itu di paruh kedua musim 2014-2015, Chelsea terkadang bermain tak terlalu bagus.



"Tapi untungnya kami selalu bisa mencetak paling tidak satu gol di setiap laga dan Courtois akan melakukan paling tidak satu penyelamatan bagus seperti melawan Arsenal lalu," kata Hazard.



SKY SPORTS | BBC | INDRA W