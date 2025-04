Chelsea vs Tottenham: Semifinal Piala FA dan Klimaks Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan melawan Tottenham Hotspur pada babak semifinal Piala FA di Wembley, Sabtu malam, 22 April 2017. Ini jadi laga yang menarik bagi kedua tim.



Mereka saat ini tengah bersaing di Liga Inggris. Chelsea unggul empat poin dari pesaingnya itu. Dengan 6 laga tersisa persaingan masih cukup terbuka.



Kini kedua rival itu akan bersaing di semifinal Piala FA. Memang akan lebih ideal bila keduanya bertemu di babak final. Tapi, siapapun yang menang, babak final akan tetap menyajikan partai menarik karena pada laga lainnya ada Arsenal vs Manchester City.



Yang pasti, hasil semifinal ini akan sangat berarti bagi kedua tim. Keduanya memang sudah menyelesaikan dua pertemuan di Liga Inggris dan mampu saling mengalahkan. Karena itu, kemenangan di laga nanti akan menunjukkan siapa yang kini punya kekuatan lebih bagus. Tim yang menang juga akan mendapat suntikan kepercayaan diri lebih tinggi untuk menjalani akhir musim.



Berikut enam jadwal sisa Chelsea di Liga Inggris:

Chelsea vs Southampton

Everton vs Chelsea

Chelsea vs Middlesbrough

West Bromwich Albion vs Chelsea

Chelsea vs Watford

Chelsea vs Sunderland.



Jadwal sisa Tottenham di Liga Inggris:

Crystal Palace vs Tottenham

Tottenham vs Arsenal

West Ham vs Tottenham

Tottenham vs Manchester United

Leicester vs Tottenham

Hull vs Tottenham.



ESPNFC | WHOSCORED | NURDIN