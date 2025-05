Chiellini Dapat Kartu Merah, Juventus Ditekuk Sassuolo

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus menelan kekalahan keempat sepanjang Seri A Liga Italia musim ini setelah tumbang di kandang Sassuolo dengan skor tipis 0-1 dalam laga pekan ke-10 pada Kamis pagi, 29 Oktober 2015, waktu Indonesia barat. Kekalahan itu juga jadi kemunduran setelah dalam laga sebelumnya mereka menang 2-0 atas Atalanta.



Dalam pertandingan di bawah guyuran hujan lebat yang digeber di Stadion Citta del Tricolore di Reggio Emilia, gol semata wayang penentu kemenangan tuan rumah dikontribusi oleh ujung tombak, Nicola Sansone, pada menit ke-20.



Juventus semakin dipermalukan karena harus mengakhiri pertandingan dengan hanya sepuluh orang setelah bek Giorgio Chiellini menerima kartu kuning kedua pada menit ke-39. Sebelumnya, wasit Andrea Gervasoni memberi kartu kuning pertama pada menit ke-4.



Meskipun unggul jumlah pemain Sassuolo gagal menggandakan keunggulan dan skor tetap bertahan 1-0 hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda laga usai. Hasil ini membuat Juventus masih tertahan di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 12 dari sepuluh laga. Sassuolo meroket ke posisi kelima dengan nilai 18.



Sementara itu AS Roma memuncaki klasemen sementara setelah mempecundangi tamunya Udinese 3-1 di Stadion Olimpico Roma. Ketiga gol tim ibu kota dihasilkan Miralem Pjanic (menit ke-4), Maicon (9), dan Gervinho (63), sedangkan gol hiburan untuk Udinese dicetak Cyril Thereau (77’).



Hasil pertandingan pekan ke-10:



Bologna 0 vs Lazio 1



Atalanta Bergamo 2 vs Lazio 1



Frosinone 2 vs Carpi 1



Hellas Verona 0 vs Fiorentina 2



AC Milan 1 vs Chievo Verona 0



Napoli 2 vs Palermo 0



AS Roma 3 vs Udinese 1



Sassuolo 1 vs Juventus 0



Torino 3 vs Genoa 3



Jadwal berikutnya (dalam WIB):



Jumat, 30 Oktober 2015:



Sampdoria vs Empoli



BISNIS.COM