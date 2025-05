TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea di bawah arahan pelatih kepala Antonio Conte sedang mengincar bek tengah timnas Inggris, John Stones. Pelatih asal Italia itu bakal menangani The Blues pada musim kompetisi depan.



Laman Independent melansir, Chelsea memang telah lama mengidamkan Stones—yang kini masih memperkuat Everton.



Pemain yang kini berusia 21 itu terus dibidik Chelsea, bahkan pernah disebutkan bahwa Jose Mourinho berniat merekrut Stones. Hanya, The Toffees memasang banderol senilai 30 juta pound sterling.



Stones masuk radar pemantauan Mourinho setelah John Terry hengkang karena masa kontraknya segera habis di Chelsea. Kini Conte meneruskan saja skema yang telah dirancang The Special One.



Masa depan Terry boleh dibilang tidak menentu. Pemain 35 tahun itu bakal habis masa kontraknya di musim panas ini. Direncanakan pada Januari tahun depan, ia bakal meninggalkan The Blues. Ia menerima tawaran perpanjangan kontrak selama setahun ke depan.



ANTARA