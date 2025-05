Copa America Jadi Perang Baru Messi dan Neymar

TEMPO.CO , Jakarta -- Pesta di Barcelona belum benar-benar usai, namun Lionel Messi, Javier Mascherano, dan Neymar sudah berkemas. Kemarin, mereka terbang ke Cile untuk bertarung dalam peperangan berikutnya: Copa America.



"Kami sudah menuntaskan tugas kami di Barcelona, tapi musim belum benar-benar berakhir. Sekarang kami akan bermain untuk tim nasional di Copa America," kata Mascherano seperti dikutip dari Marca, kemarin.



Mascherano dan Lionel Messi akan membela tim nasional Argentina. Sementara Neymar akan menjadi kapten tim nasional Brasil. Bukan tak mungkin, Messi dan Mascherano akan berhadap-hadapan dengan Neymar.



"Copa America adalah tantangan yang cukup besar untuk ditaklukkan. Sehingga kami harus memberikan segalanya untuk bisa mendapatkannya," kata Mascherano.



Argentina berada di Grup B bersama Uruguay, Paraguay, dan Jamaika. Ini akan menjadi grup neraka. Sebab Uruguay dan Paraguay selalu menjadi kuda hitam di Amerika Selatan.



Uruguay adalah juara bertahan dan Paraguay menjadi finalis pada Copa America 2011. Sayangnya, kali ini Uruguay tidak akan diperkuat Luis Suarez.



Striker Barcelona itu masih harus menjalani sanksi skorsing setelah menggigit pemain Italia, Giorgio Chiellini, di Piala Dunia 2014. Sehingga kita tidak akan melihat duel Suarez melawan Messi atau Neymar melawan Suarez.



Sementara Brasil berada di Grup C. Mereka akan melawan Kolombia, Peru, dan Venezuela. Tidak seketat di Grup B. Namun Piala Dunia 2014 cukup memberi Brasil pelajaran untuk tak meremehkan tetangga mereka.



Duel Messi dan Neymar kemungkinan baru akan terjadi di babak perempat final. Ini dengan asumsi Brasil finis di puncak klasemen Grup C dan Argentina menjadi runner up Grup B.



"Neymar telah menuliskan sejarah baru di Eropa bersama Barcelona, kini saatnya dia melakukannya untuk Brasil," kata pelatih Brasil, Calos Dunga. "Saya yakin dia akan mengambil tanggung jawab ini."



Neymar memang tak akan menyianyiakan kepercayaan yang diberikan Dunga. Ia siap meraih tropi Copa America, meski untuk itu ia harus berhadapan dengan Messi.



"Messi mengatakan kepada saya untuk membiarkannya meraih Copa Amerika. Saya jawab, tidak. Karena trofi Copa Amerika kali ini akan saya bawa ke Brasil," kata Neymar seperti dikutip dari Bleachreports, kemarin.



