Coppa Italia: Juventus ke Perempat Final, AS Roma Tersingkir

TEMPO.CO , Jakarta - Juventus dan AS Roma gagal bertemu di babak perempat final Coppa Italia. Juventus berhasil lolos pada laga Kamis dinihari WIB, sedangkan AS Roma tersingkir.

Berikut partai perempat final selengkapnya:

Juventus vs Torino

Atalanta vs Napoli

Milan vs Inter Milan

Lazio vs Fiorentina.