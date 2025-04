TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo menjadi pesohor termahal ketiga di media sosial Instagram. Dia menjadi satu-satunya pemain sepak bola yang masuk jajaran 10 pesohor dengan tarif posting termahal dalam studi terbaru.



Studi yang dilakukan perusahaan Instagram Schedulers Hopper itu menyebutkan Ronaldo mendapat bayaran 310 ribu pound sterling atau sekitar Rp 5,3 miliar per sekali unggah foto di akun Instagram pribadinya. Dia hanya kalah oleh dua pesohor Amerika Serikat, Selena Gomez dan Kim Kardashian, yang menempati posisi pertama dan kedua.



Selena Gomez disebut mendapat bayaran sebesar 425 ribu pound sterling atau sekitar Rp 7,3 miliar per sekali unggah foto. Adapun Kardashian mendapat bayaran 387 ribu pound sterling atau sekitar Rp 6,7 miliar per sekali unggah.



Hal itu tak mengherankan mengingat Cristiano Ronaldo memiliki pengikut mencapai 104 juta orang dan terus bertambah di Instagram. Ronaldo juga dikenal sebagai pesohor yang rajin mengunggah foto-foto pribadinya.



Berikut ini daftar 10 pesohor dengan bayaran termahal di Instagram:



1 Selena Gomez – 122 juta pengikut – 425 ribu pound per sekali unggah

2 Kim Kardashian – 100 juta pengikut – 387 ribu pound

3 Cristiano Ronaldo – 104 juta pengikut – 310 ribu pound

4 Kylie Jenner – 95 juta pengikut – 310 ribu pound

5 Kendall Jenner – 81,7 juta pengikut – 286 ribu pound

6 Khloe Kardashian – 68 juta pengikut – 193 ribu pound

7 Kourtney Kardashian – 57,8 juta pengikut – 193 ribu pound

8 Cara Delevingne – 40,4 juta pengikut – 116 ribu pound

9 Gigi Hadid – 34,7 juta pengikut – 93 ribu pound

10 Lebron James – 30,7 juta pengikut – 93 ribu pound



