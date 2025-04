Cuitan Bakayoko Sempat Buat Suporter Chelsea Panik

TEMPO.CO, Jakarta - Proses transfer Tiemoue Bakayoko dari AS Monaco ke Chelsea sempat membuat suporter klub asal London itu waswas. Bakayoko sempat memunculkan cuitan yang memberi sinyal bahwa dirinya akan bergabung dengan Manchester United.



Cuitan yang dimaksud adalah ucapan selamat pagi yang dibuat oleh Bakayoko pada Jumat 14 Juli 2017 waktu setempat. "Selamat pagi," cuitnya dengan menambahkan emoticon dua bendera Inggris dan dua polisi kerajaan Inggris.



Cuitan itu menjadi polemik karena pada bagian lokasi Bakayoko mencantumkan Manchester, Inggris. Cuitan itu pun sempat di cuit ulang hingga ribuan kali sebelum akhirnya dihapus oleh Bakayoko.



Pada Kamis kemarin, Bakayoko juga membuat cuitan yang membuat suporter Chelsea bertanya-tanya. Dia mengunggah warna merah dan putih dengan lokasi yang menunjukan dia berada di Kota Manchester. Padahal, dia kemarin disebut telah tiba di London.



Cuitan itu pun mendapat beragam tanggapan dari suporter Chelsea. Ada yang menilai Bakayoko mempermainkan mereka hingga menyatakan bahwa Manchester United kembali membajak calon pemain Chelsea seperti yang mereka lakukan pada penyerang Romelu Lukaku.



"Tolong berhenti mempermainkan kami,"cuit seorang suporter Chelsea. "Jose membajak pesawat Bakayoko yang menuju London ke Manchester," cuit suporter Chelsea lainnya.



Kegaduhan akibat cuitan itu pun berhenti setelah Bakayoko mengunggah foto dirinya sedang bersama dengan punggawa Chelsea, David Luiz dan Willian di sebuah restoran di London. "Bakayoko berada di restoran di London dengan David Luiz dan Willian," cuitnya dalam keterangan foto itu.



Bakayoko dikabarkan akan segera menyelesaikan proses perpindahannya dari AS Monaco ke Chelsea. Dia rencananya akan menjalani tes medis pada Jumat waktu setempat sebelum menandatangani kontrak.



THE SUN|FEBRIYAN