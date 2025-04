TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan melawan Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris, Rabu dinihari nanti, 5 April 2017. Meski tak terkait dengan dengan laga ini, isu transfer pemain ikut menjadi bumbu pemberitaan menjelang laga ini, terutama tentang pemain yang akan dibuang.



Laman Mirror memberitakan, salah satu pemain yang hampir pasti akan didepak United pada akhir musim ini adalah Luke Shaw. Pelatih Jose Mourinho baru saja mengkritik pemain belakang ini secara terbuka dan menyebutkan kondisinya bahkan tak cukup bagus untuk bersaing menjadi pemain pengganti.



Harian itu mengabarkan, kondisi tersebut tak pelak membuat Shaw, 21 tahun, tak sabar untuk pindah klub. Kebetulan Tottenham Hotspur sudah lama mengincarnya.



Sementara itu, Tuttosport melaporkan bek Italia, Matteo Darmian, juga termasuk dalam daftar pemain yang terancam didepak Mourinho. Bek ini belakangan gencar dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Italia, dengan Inter Milan sebagai peminat utama.



Kapten Wayne Rooney juga ikut disebut-sebut sebagai pemain yang akan dibuang. Ia kian tersisih dan kurang mendapatkan kesempatan bermain. Meski tak jadi pindah ke Cina pada bursa transfer Januari lalu, menurut The Sun, pada akhir musim nanti kepindahannya bukannya tak mungkin akan terlaksana.



Pemain ketiga yang juga terancam didepak adalah bek asal Belanda, Daley Blind. Bersama Ashley Young dan Anthony Martial, pemain ini tak sepenuhnya mampu menjadi pilihan utama Mourinho di musim ini. Bahkan pelatih asal Portugal itu tak segan mengkritik mereka secara terbuka.



Dua pemain lain yang posisinya juga belum pasti adalah Zlatan Ibrahimovic dan Michael Carrick. Keduanya akan habis kontraknya pada akhir musim ini. Carrick kian termakan usia dan kemungkinan akan digantikan dengan pemain yang lebih muda. Sedangkan Ibrahimovic justru mampu menunjukkan ketajamannya di musim ini, tapi memilih menunda keputusan untuk memperpanjang kontraknya hingga United memastikan diri lolos ke Liga Champions.



