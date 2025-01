Daftar Lengkap Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Melihat persebaran juara dan runner-up maka terbuka peluang terjadinya laga besar di babak 16 besar Liga Champions, meski tim dari negara sama dan tim yang sebelumnya satu grup tak bisa bertemu. Beberapa kemungkinan pertemuan babak berikut antara lain: PSG vs Real Madrid, Manchester City vs Real Madrid, Barcelona vs Chelsea, Barcelona vs Bayern Munchen, PSG vs Juventus, dan masih banyak lagi.