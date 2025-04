Daftar Pemain dengan Gaji Kemahalan: Lionel Messi Urutan Teratas

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi menempati peringkat pertama pemain yang gajinya dinilai kemahalan. Ia berda di posisi teratas daftar yang dibuat oleh dua ilmuwan dari Lawrence Techological University, yang dibuat berdasarkan analisa perbandingan data gaji dan performa pemain di Eropa.



Temuan dua ilmuwan universitas Lawrence itu, L. Yaldo dan L. Shamir, diterbitkan dalam International Journal of Computer Science in Sport. Menggunakan basis data tahun 2016 mereka menilai kelayakan gaji seorang pemain dan menghitung gaji yang sepantas mereka terima.



Selama ini gaji pemain ditentukan berdasarkan kemampuan pemain, usia, prospek, serta negosiasi dengan pihak klub. Studi itu menelaah kelayakan gaji tersebut berdasarkan algoritma yang melibatkan tampilan (termasuk gol), perilaku (agresi di lapangan), dan kemampuan (termasuk akselerasi). Perhitungan itu mengabaikan kebesaran nama atau popularitas pemain.



Ada 6.080 pemain dari liga-liga di Eropa yang dipakai sebagai perhitungan. Studi itu tersebut bisa menentukan nilai sebenarnya dari pemain yang bersangkutan.



Lionel Messi ternyata menempati posisi teratas dalam daftar pemain yang digaji ketinggian. Barcelona menggajinya 550 ribu euro (Rp 8.6 miliar) per pekan pada 2016. Padahal menurut studi itu, gaji pemain asal Argentina itu mestinya hanya ada di kisaran 243 ribu euro (Rp 3.8 miliar).



"Jelas sekali. gaji pemain sepak bola dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang tak terkait langsung dengan kemampuannya. Pemain yang disukai fan. misalnya. bisa memiliki gaji lebih tinggi karena bisa membantu penjualan merchandise dan tiket," demikian keterangan studi itu.



Rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tak masuk dalam daftar pemain yang dibayar kemahalan atau kemurahan tersebut.



Daftar pemain yang dibayar kemahalan (dalam euro):



Pemain Gaji Sebenarnya Gaji Sepantasnya

Lionel Messi 550.000 243.333

Angel Di Maria 230.000 58.974

Robin Van Persie 210.000 61.428

Ivan Rakitic 180.000 61.556

Nicolas Otamendi 180.000 61.556

Edin Dzeko 165.000 53.873

Philippe Coutinho 170.000 60.552

Isco 170.000 60.552

David Luiz 170.000 61.599

Sergio Busquets 220.000 115.342



Daftar pemain yang dibayar kemurahan (dalam euro):



Pemain Gaji Sebenarnya Gaji Sepantasnya

Bernardo Silva 10.000 119.907

Harry Kane 15.000 119.798

Granit Xhaka 70.000 171.176

Timo Horn 25.000 119.581

Francisco Alcacer 80.000 170.588

Gelson Martins 30.000 119.472

Renato Sanches 35.000 119.364

Paul Nardi 25.000 104.548

Andrea Pirlo 50.000 129.500

Lavyin Kurzawa 50.000 119.038.



GOAL | NS