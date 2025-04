Dapatkan Essien, Persib Masih Incar Pemain Asing Lain

TEMPO.CO, Bandung - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar masih belum puas meski skuad berjulukan Maung Bandung itu baru saja mendatangkan pemain kelas dunia, Michael Essien. Umuh masih ingin mendatangkan pemain asing lain untuk melengkapi skuad inti Persib yang diproyeksikan untuk Indonesia Super League musim depan.



Kehadiran mantan pemain Chelsea FC itu memang membuat kaget seantero negeri. Pasalnya, untuk skala Tanah Air, kedatangan Essien memang menjadi sejarah tersendiri bagi persepakbolaan Indonesia.



"Setelah Essien, kita masih incar pemain lain. Kita lagi cari striker," ujar Umuh saat ditemui wartawan di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Selasa, 14 Maret 2017.



Umuh masih merahasiakan ihwal ujung tombak asing yang bakal mengikuti jejak Essien berlabuh di Bandung. Hanya, Umuh berharap regulasi yang diterapkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ihwal pembatasan pemain asing dua non-Asia plus satu pemain Asia bisa berubah.



"Itu nanti saja, ya. Yang pasti, kami masih terus mencari," ucapnya. "Kalau 3 + 1 (tiga pemain asing non-Asia plus satu pemain asing asal Asia), kami pasti datangkan pemain asing lagi. Makanya kami berharap regulasi PSSI itu bisa segera diubah."



Pelatih kepala Persib, Djadjang Nurdjaman, menuturkan Maung Bandung masih membutuhkan satu pemain asing lagi dengan posisi striker.



Mengandalkan Sergio van Dijk di lini depan sendirian tentu menjadi masalah krusial ketika sang pemain mengalami cedera. Jelas, tidak ada pengganti yang sepadan dengan Sergio.



"Kalau regulasinya jadi 3 + 1, kami akan cari striker," tuturnya.



