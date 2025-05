TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United siap menjamu Leicester City dalam laga pekan keenam Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, Sabtu malam, pukul 18.30. Berikut ini sejumlah data dan fakta terkait dengan pertandingan tersebut.



- Manchester United tidak terkalahkan dalam tujuh laga kandang melawan The Foxes di Liga Inggris (lima menang, dua imbang), total hanya kebobolan empat gol semua laga itu.



- Leicester hanya menggondol sekali kemenangan dari 18 laga tandang ke Old Trafford (lima menang dan 12 kalah). Kemenangan terakhir pada Januari 1998.



- The Red Devils mampu mencetak gol dalam 14 laga melawan Leicester, dengan menjaringkan 33 gol.



- Jamie Vardy mencetak gol dalam tiga dari empat laga melawan Manchester United kontra Leicester di seluruh kompetisi.



- Jose Mourinho menelan 12 kekalahan dari 23 laga sebagai manajer di Liga Inggris.



- Manajer berpaspor Portugal itu mengalami tiga kekalahan beruntun selama 16 tahun berkarier sebagai manajer. Ia membesut Chelsea sejak Oktober sampai November 2015.



- Jose Mourinho belum meraih kemenangan dari empat laga pertemuan melawan tim asuhan Claudio Ranieri, mencakup dua kekalahan terakhir dalam dua laga terakhir (belum pernah menang, dua kali imbang, dan dua kali kalah).



- Islam Slimani telah melesakkan 22 gol dalam 23 penampilan di Liga Inggris sepanjang 2016.



- Manchester United: Kalah tiga kali dalam lima laga terakhirnya.

21/9/16 Northampton Town 1 - 3 Manchester United

18/9/16 Watford 3 - 1 Manchester United

15/9/16 Feyenoord 1 - 0 Manchester United

10/9/16 Manchester United 1 - 2 Manchester City

27/8/16 Hull City 0 - 1 Manchester United



- Leicester City kalah dua kali dalam lima laga terakhirnya.

20/9/16 Leicester City 2 - 4 Chelsea

17/9/16 Leicester City 3 - 0 Burnley

14/9/16 Brugge 0 - 3 Leicester City

10/9/16 Liverpool 4 - 1 Leicester City

27/8/16 Leicester City 2 - 1 Swansea City



- Manchester United menang dua kali dalam lima laga terakhir melawan Leicester, sedangkan Leicester menang sekali.

7/8/16 Leicester City 1 - 2 Manchester United

1/5/16 Manchester United 1 - 1 Leicester City

28/11/15 Leicester City 1 - 1 Manchester United

31/1/15 Manchester United 3 - 1 Leicester City

21/9/14 Leicester City 5 - 3 Manchester United.



ANTARA