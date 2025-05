Data dan Fakta Seputar Duel Arsenal Vs Barca

TEMPO.CO, Jakarta - Luis Suarez memproklamasikan diri sebagai pencetak gol terbanyak bagi Barcelona. Perannya demikian krusial ketika melawan Arsenal dalam ajang laga pertama babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Emirates Stadium, London, pada Selasa waktu setempat, atau Rabu dini hari, pukul 02.45 WIB.



Suarez membukukan gol ke-41 bagi Barca selama musim ini yang membawa keunggulan sembilan poin dari Atletico Madrid di klasemen Liga Spanyol (La Liga). Kini pasukan asuhan pelatih Luis Enrique berada di puncak klasemen sepak bola negeri Matador itu.



"Untuk menang anda harus berjuang keras, dan anda harus melewati banyak laga tandang dan kandang. Di situ anda harus berjuang," kata Suarez kepada Canal Plus.



"Tidal ada alasan, bahwa kami tampil dalam banyak pertandingan pada akhir bulan ini. Para pemain senantiasa ingin tampil di banyak laga dan ikut dalam ritme tim secara keseluruhan." katanya.



Berikut data dan fakta kunci laga Arsenal versus Barcelona sebagaimana dikutip dari laman UEFA:



Arsenal:

* The Gunners kali pertama sampai ke babak kuarter-final sejak 2010.

* Mereka sampai babak knockout dalam musim ke-16 dengan menang 3-0 atas Olympiacos pada 9 Desember.

* Arsenal hanya menderita sekali kekalahan di leg pertama laga kandang dari tiga putaran dalam 16 laga, melawan Bayern Muenchen (2013, 2014) dan AS Monaco (2015).

* Rekor laga kandang Arsenal melawan tim lawan adalah delapan menang, tiga imbang, dua kali kalah.

* Arsenal meraih lima kemenangan dari delapan laga sebelumnya melawan tim asal Spanyol di kompetisi UEFA. Sukses terakhir mereka ketika menang agregat 4-1 atas Villareal pada 2008/09.

* Selain kalah dari Barcelona pada 2006, Arsenal juga kalah dari tim finalis asal Eropa ketika melawan Real Zaragoza (Piala Winners 1995) dan Valencia (Piala Eropa 1980).

* Sebagai pelatih AS Monaco, Wenger menderita kekalahan di laga kandang (0-1) dan laga tandang (0-2) dari Barcelona di babak penyisihan grup 1993/94.



Barcelona:

* Sebagai pemenang di Grup E, Barcelona menjadi satu dari dua tim yang mampu melaju ke babak penyisihan grup tanpa menderita kekalahan, dengan rekor tandang yakni sekali menang dan dua imbang.

* Tim-tim asal Catalan sampai ke babak kuarter-final untuk sembilan musim berturut-turut.

* Barcelona menang lawan Manchester City di leg pertama babak 16 besar dalam dua laga sebelumnya, 2-0 pada 2014 dan 2-1 pada 2015.

* Rekor keseluruhan laga tandang Barcelona melawan klub-klub asal Inggris yakni delapan menang, delapan imbang, dan 14 kali imbang.

* Alexis Sanchez tampil dalam 141 laga bagi Barcelona selama kurun 2011-2014, dengan mengoleksi 47 gol.



ANTARA