Del Piero Yakin Antonio Conte Bisa Bawa Chelsea Juara

TEMPO.CO, London - Antonio Conte tak sempat istirahat seusai Piala Eropa 2016. Pelatih tim nasional Italia ini didapuk menjadi manajer baru Chelsea di musim 2016-2017. Meski sudah resmi menjadi pelatih Chelse sejak April, Conte tak mengeluarkan pernyataan apa pun pada hari pertamanya bekerja di Stamford Bridge, Senin lalu.



Di timnas Italia, Conte menggantikan Cesare Prandelli dan memimpin Gli Azzurri mencapai babak perempat final Piala Eropa 2016. Sosok manajer berusia 46 itu juga dikenal sukses membawa Juventus meraih Scudetto selama tiga musim di Turin (2011-2014). Bekal inilah yang dia bawa ke Inggris.



Pemain legendaris Juventus Alessandro Del Piero optimistis Conte bakal sukses menangani Chelsea. Bahkan, dia menilai Conte mempunyai kesempatan untuk membawa The Blues meraih trofi musim depan. "Dia adalah pria yang baik dan menyukai kerja keras,” kata Del Piero.



Adapun penampilan Chelsea pada musim lalu merosot. Sebagai juara bertahan, The Blues hanya finis di papan tengah setelah sempat terancam terdegradasi. Hingga pekan ke-37, The Blues berada di posisi sembilan klasemen sementara dengan raihan 49 poin. Posisi itu merupakan hasil dari 12 kemenangan, 12 kali kekalahan, dan 13 hasil imbang. Tragedi tersebut berujung pada pemecatan Jose Mourinho yang digantikan sementara oleh Guus Hiddink pada Desember tahun lalu.



Gebrakan yang Conte lakukan adalah dia akan memboyong anak asuhnya di timnas Italia, Graziano Pelle. Dia telah meminta The Blues mengajukan penawaran resmi ke Southampton. Pelle dianggap pantas bergabung setelah menyumbang dua gol untuk Gli Azzurri dan berperan atas sukses Italia melaju ke babak perempat final Piala Eropa 2016.



Apabila berhasil membeli Pelle, Chelsea akan menjual Diego Costa. Selanjutnya, Conte akan menyandingkan Pelle dengan Michy Batshuayi di lini depan. Batshuayi telah sah hijrah ke Stamford Bridge dari Olympique Marseille. “Saya harap saya bisa membantu Chelsea memenangkan banyak trofi,” kata pemain asal Belgia berusia 22 tahun itu.



Latihan perdana Chelsea pada Senin lalu diikuti para pemain di markas Cobham sejak pukul 09.00. Sebagian melakukan sarapan bersama, kemudian menjalani tes medis. Setelah makan siang, para pemain memasuki lapangan untuk memulai latihan pramusim. Beberapa yang terlihat di antaranya kapten John Terry, Branislav Ivanovic, John Obi Mikel, Willian, dan Diego Costa.



Conte bakal menggembleng fisik pemain, yang tidak pernah dilakukan manajer sebelumnya, baik Mourinho maupun Hiddink. Hal itu dimulai dengan lari jarak 200 meter sampai 800 meter. Latihan fisik ini ditujukan untuk mendongkrak fisik, daya tahan, dan kecepatan pemain.



Chelsea akan melakoni laga pertama Liga Primer Inggris melawan West Ham United pada 15 Agustus. Namun publik akan bisa melihat penampilan perdana pramusim anak-anak asuh Conte di Austria dengan melawan Rapid Wina pada Sabtu mendatang, 16 Juli 2016.



