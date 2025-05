TEMPO.CO, Manchester - Sergio “Kun” Aguero punya satu kata untuk menggambarkan rasanya mencetak gol ke gawang Manchester United di Stadion Old Trafford. “Merinding,” kata bomber Manchester City tersebut. “Anda bisa merasakan suasana tegang dengan stadion yang benar-benar senyap.”



Sensasi itulah yang ingin kembali didapatkan Aguero saat City mendatangi Old Trafford dalam lanjutan Liga Primer Inggris, nanti malam, Minggu, 12 April 2015. Laga dua Manchester yang sering disebut derby itu layak ditunggu. “Saya selalu menyukainya,” ujar Aguero seperti dilansir Sky Sports.



Aguero boleh saja berharap bisa kembali mencetak gol. Gawang United seolah menjadi langganan. Pemain asal Argentina itu sebelumnya mencetak empat gol dalam empat laga terakhir menghadapi Setan Merah di Liga Primer. Terakhir, ia menjebol gawang MU saat membawa timnya menang 1-0 di Stadion Etihad, 2 November tahun lalu.



Keinginan pasukan Manuel Pellegrini untuk memetik kemenangan pada laga nanti malam begitu kuat. Bek City, Pablo Zabaleta, bertekad untuk menampilkan permainan terbaiknya. Laga ini, menurut orang Argentina itu, adalah pertandingan besar. “Laga itu menjadi pertandingan spesial bagi pemain dan para pendukung City,” ujar Zabaleta.



Namun Zabaleta menyadari, mengalahkan United saat ini bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun selalu menang dalam lima laga terakhir, kondisi tim asuhan Louis van Gaal sedang dalam performa bagus.



Tiga kemenangan terakhir mengantar United menyalip City yang kini berada di peringkat keempat klasemen. City memang sedang tidak bagus. Terakhir kali mereka kandas di tangan Crystal Palace.



Ambisi The Citizen juga akan dihadang sang kapten, Wayne Rooney, yang tengah subur-suburnya. Dalam delapan laga terakhir dia mencetak enam gol di seluruh kompetisi. Dengan produktivitas itu, Van Gaal tentu akan mengandalkannya untuk mencetak gol ke gawang City. Bukan hanya itu, laga ini sekaligus untuk menuntaskan puasa golnya--khusus laga kandang dalam partai derby--sejak enam tahun silam.



Angel Di Maria juga akan menjadi suntikan kekuatan United. Pemain Argentina yang dibeli United dari Real Madrid dengan harga sekitar Rp 1,2 triliun itu mulai menunjukkan tajinya. Ia berperan penting dalam dua kemenangan klubnya dengan selalu membuat assist ketika mengalahkan Liverpool dan Aston Villa.



Namun kekuatan kedua tim berkurang karena kehilangan beberapa pemain. MU masih belum bisa memainkan striker Robin van Persie yang cedera. Chris Smalling, Luke Shaw, dan Jonny Evans juga tak masuk dalam daftar skuad.



Kondisi City tak jauh berbeda. Pelatih Manuel Pellegrini masih menunggu kondisi kapten Vincent Kompany yang mengalami cedera hamstring. Wilfried Bony absen karena masalah di pergelangan kaki dan lutut. Adapun Dedryck Boyata dan Stevan Jovetic juga akan absen.

Manajer asal Cile itu tak peduli terhadap rumor pemecatan dirinya. Ia menegaskan, saat ini tujuan timnya adalah meraih kemenangan kelima berturut-turut atas rival lokal mereka itu. “Saya tak berbicara tentang masa depan saya karena itu tak penting. Saya hanya berpikir tentang laga melawan Manchester United,” ucapnya.



Van Gaal juga berpikir hal yang sama. “Ketika Anda keluar di jalanan Kota Manchester, semua orang membicarakan laga derby itu. Begitu pula dengan para pemain,” kata Manajer asal Belanda itu kepada MUTV, kemarin. “Jadi, ini memang laga yang sangat penting untuk kami menangi.”



Jamie Carragher, mantan bek Liverpool yang kini menjadi komentator, menunjuk tim asuhan Louis van Gaal lebih berpeluang memenangi laga ini. "Saya pikir dengan cara bermain kedua klub saat ini, apalagi bermain di kandang, United lebih difavoritkan menang," ujarnya. Beberapa bursa taruhan seperti bet365, skyBET, dan William Hill juga senada dengan Carragher. Sang juara bertahan tentu tak setuju atas prediksi itu. Hasilnya akan terjadi di rumput Old Trafford, nanti malam.



Lima laga terakhir



*Manchester United disebut lebih awal



9 Desember 2012, 3-2



9 April 2013, 1-2



22 September 2013, 1-4



26 Maret 2014, 0-3



2 November 2014, 0–1





Perjalanan Musim Ini



Manchester United



Menang 58 persen



Gol 55



Kebobolan 28





Manchester City



Menang 58 persen



Gol 63



Kebobolan 30



Lima Laga Terakhir



Manchester United



Newcastle 0-1



Arsenal 1-2



Tottenham 3-0



Liverpool 1-2



Aston Villa 3-1



Persentase kemenangan 80 persen





Manchester City



Leicester 2-0



Burnley 0-1



Barcelona 0-1



West Ham 3-0



Crystal Palace 1-2



Persentase kemenangan 40 persen





Mesin Gol



*Statistik musim ini



Manchester United



Wayne Rooney 12



Robin van Persie 10



Juan Mata 7



Ander Herrera 5



Radamel Falcao 4





Manchester City



Sergio Aguero 17



David Silva 11



Yaya Toure 8



Stevan Jovetic 5



Frank Lampard 5



REUTERS | SKYSPORTS | MANCHESTER CITY | MIRROR | RINA WIDIASTUTI