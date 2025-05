TEMPO.CO, Manchester - Hari Senin selalu tidak menyenangkan. Di Jakarta, hari pertama ini berarti kemacetan saat pergi dan pulang kerja. Tapi Wayne Rooney, kapten Manchester United, ingin menjadikan Senin yang menyenangkan untuk pendukung Setan Merah. “Kami ingin membuat fan United tersenyum berangkat kerja pada hari Senin dan bisa mengolok-olok pendukung Manchester City,” kata Rooney.



Bukan hanya Rooney, Ashley Young, bertekad menghabisi catatan buruk. United selalu kalah dalam empat pertemuan terakhir. “Saya tahu ini akan jadi pertandingan yang berat tapi kalau kami bisa bermain, terutama seperti dalam beberapa laga terakhir, kami berharap mendapat 3 poin,” kata Rooney.



Bila dua pemain ini begitu percaya diri, itu ada sebabnya. United yang akan menjamu City, di Old Trafford, nanti malam, Minggu, 12 April 2015, memang berada di atas angin. Dalam pertandingan terakhir, mereka menaklukkan Aston Villa 3-1, yang sekaligus menjadi kemenangan ketiga secara beruntun—setelah mengalahkan Tottenham dan Liverpool.



Sebaliknya, City baru saja terluka. Di Selhurst Park, di luar dugaan, mereka digasak 1-2 oleh tuan rumah, Crystal Palace. Kekalahan ini pula yang membuat mereka tak bisa kembali menjadi nomor dua—seperti yang terjadi dalam beberapa pekan sebelumnya. Untuk pertama kalinya pada musim ini, juara bertahan ini berada di posisi keempat atau persis di bawah United.



Unggul dalam laga ini sangat besar artinya untuk United. Juga buat Louis van Gaal—manajer baru di musim ini. Meski tak bisa mempersembahkan gelar, jika United berhasil finis di atas City, tak perlu lagi orang mempertanyakan nilai belanjanya di musim ini yang mencapai 150 juta pound sterling.



Semua orang di United punya kepentingan bersama, dengan berbagai alasan. Tapi lawan tak berdiam diri. Simak yang dikatakan bek City, Gael Clichy. “Kritik apa pun kami terima. Pertandingan Senin lalu memang berat. Palace bermain dengan sangat baik,” kata dia tentang kekalahan dari Crystal Palace.



Namun bagi Clichy, yang bekas pemain Arsenal itu, adalah saatnya untuk melupakan kekalahan itu dan mendapatkan titik balik. “Waktunya sangat tepat. Hari Minggu ini, kami akan menghadapi United. Hari itu, kota akan menjadi merah dan biru. Saya berharap kami memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk pendukung kami,” kata Clichy.



Keduanya ingin membahagiakan pendukungnya. Hasil di Old Trafford, nanti malam, tidak saja akan menentukan siapa yang benar-benar gembira, tapi juga siapa yang bisa dibilang sebagai raja di Manchester. Merah atau biru.



Prediksi susunan pemain



Manchester United (4-1-4-1)



De Gea



Valencia, Jones, Rojo, Blind



Carrick



Mata, Herrera, Fellaini, Di Maria



Rooney



Manchester City (4-2-3-1)



Hart



Zabaleta, Mangala, Kompany, Clichy



Fernandinho, Toure



Milner, Nasri, Silva



Aguero



Siaran langsung



Liga Inggris



Minggu, 12 April 2015



beIn Sport 3–19.30 WIB



Queens Park Rangers vs Chelsea



SCTV–22.00 WIB



Manchester United vs Manchester City





Liga Italia



Minggu, 12 April 2015



beIn Sport 1 – 17.30



Cesena vs Chievo Verona



Kompas TV-20.00 WIB



Napoli vs Fiorentina



beIn Sport 1–20.00 WIB



Torino vs Roma



Senin, 13 April 2015



Kompas TV – 01.45 WIB



Milan vs Sampdoria



ESPN, DAILYSTAR, MIRROR, BBC | IRFAN BUDIMAN