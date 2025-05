Di Fiorentina, Mohamed Salah Tak Salah Asuhan

TEMPO.CO , Florenz - Saat Mohamed Salah memutuskan hengkang dari Chelsea ke Fiorentina pada bursa transfer musim dingin lalu, banyak publik sepak bola di Mesir menyayangkan keputusannya tersebut.



Menurut mereka, bermain di Liga Premier, apalagi di klub sebesar Chelsea, pastinya jauh lebih bergengsi ketimbang bermain untuk Fiorentina di Liga Serie A.



"Saya tahu kepindahan saya ke Fiorentina membuat publik di Mesir bertanya-tanya. Tapi saya melihat Fiorentina lebih terbuka terhadap peluang karir saya," kata Salah seperti dikutip Four Four Two.



Bagi pemain berdarah Mesir ini, tak ada artinya menjadi bagian dari tim sebesar Chelsea jika ia tak pernah dimainkan. Semusim di sana, Salah hanya dimainkan 8 kali. Itu pun tidak ada yang full 90 menit.



Karena itu, saat Fiorentina meliriknya, meski hanya berstatus sebagai pemain pinjaman, Salah tak berpikir dua kali untuk menyetujuinya. Dan ia tak salah memilih.



Di Fiorentina, sejak awal Februari, ia telah bermain 11 kali dan telah mencetak 7 gol plus 2 assist. Hebatnya lagi, gol-golnya itu ia cetak di laga penting.



Ia, misalnya, mencetak 2 gol ke gawang Juventus pada leg pertama babak semifinal Piala Italia, 5 Maret lalu. Ia juga mencetak satu gol ke gawang Tottenham Hotspurs di ajang Liga Eropa.



"Dia berhak mendapat pujian setelah penampilan hebatnya bersama kami. Saya benar-benar kagum dengan kecepatannya beradaptasi dengan tim," kata pelatih Fiorentina, Vincenzo Montella.



Catatan apiknya itu membuat Salah menjadi bagian penting dari skuad Montella. Dalam lima laga terakhir, misalnya, Salah empat kali bermain full time.



Dinihari nanti, saat Fiorentina menjamu Juventus dalam laga leg kedua babak semifinal Piala Italia di Stadio Artemio Franchi, Firenze, salah akan kembali menjadi andalan pelatih Montella.



Fiorentina hanya perlu menahan imbang Juventus untuk bisa melenggang ke partai final. Sebab, pada leg pertama, mereka sukses menekuk Juventus dengan skor 2-1. Kedua gol Fiorentina ini dicetak Salah.



Tak mengherankan jika Massimiliano Allegri turut mengacungkan jempolnya kepada Salah. "Dia pemain hebat. Fiorentina benar-benar beruntung mendapatkannya," kata Allegri.



Namun masa kerja Salah di Fiorentina hanya sampai akhir musim ini. Untungnya, dalam klausul kontrak dengan Chelsea, Fiorentina boleh memperpanjang kontraknya untuk satu musim lagi.



"Kami sedang mengevaluasi keuangan klub dan jika memungkinkan kami akan menjadikannya pemain tetap di sini. Bagaimanapun dia telah menyumbang gol-gol penting untuk kami," kata Montella.



Salah sudah pasti akan dengan senang hati menerima tawaran kontrak permanen dari Fiorentina. Sebab, di sini ia tak mengalami salah asuhan seperti yang dialaminya di Chelsea.



FOOTBALL ITALIA | GUARDIAN | GOAL | DWI AGUSTIAR





Rapor Mohamed Salah di Fiorentina



Seri A

Penampilan: 7

Gol: 4

Assist: 1

Kartu Kuning: -



Piala Italia

Penampilan: 1

Gol: 2

Assist: -

Kartu Kuning: -



Liga Eropa

Penampilan: 4

Gol: 1

Assist: -

Kartu Kuning: -