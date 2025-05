Di Maria Tak Ingin Tinggalkan MU, Apa Daya...

TEMPO.CO , Jakarta: Angel di Maria baru semusim di Old Trafford, namun pemain termahal yang pernah dibeli Manchester United ini sudah berdiri di depan pintu keluar.



"Ini musim yang sulit karena segalanya berjalan di luar rencana," kata Di Maria seperti dikutip dari Mirror. "Saya tidak ingin pergi dari sini namun saya juga tidak mau hanya duduk di bangku cadangan."



Di Maria dibeli Manchester United dari Real Madrid dengan harga 59,7 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,2 triliun pada bursa transfer musim panas lalu.



Dengan harga setinggi itu, Di Maria tidak hanya menjadi pemain termahal di Manchester United, namun juga di Liga Primer Inggris.



Sayang, kariernya justru tak sekinclong harganya. Pemain asal Argentina ini hanya tampil memukau dalam lima laga pertama.



Ia, misalnya, mencetak tiga gol dan tiga assist dalam lima pertandingan tersebut. Namun, setelah itu, pemain berusia 27 tahun ini tak pernah lagi mencetak gol.



Sampai akhir musim, dari 27 penampilannya di Liga Primer, Di Maria hanya mencetak tiga gol. Beruntung, ia masih bisa menciptakan 11 assist.



Namun, untuk pemain dengan harga lebih dari Rp 1 triliun, Di Maria seharusnya bisa mencetak lebih dari tiga gol. Inilah yang membuat pelatih United, Louis Van Gaal, gerah.



"Ini bukan musim yang diinginkannya. Kami akan berbicara dan mengevaluasinya. Setelah itu baru kami putuskan apa yang terbaik untuk masa depannya," kata Van Gaal.

Di Maria mengatakan dirinya tak banyak mencetak gol karena Gaal tak memberinya cukup banyak peluang. Dalam 27 penampilannya, ia hanya sembilan kali bermain full time.



"Saya tampil cukup bagus sampai dia menempatkan saya di bangku cadangan. Terus terang, saya tidak tahu kenapa saya tidak dimainkan," kata Di Maria.



Kegalauan Di Maria ini menjadi angin segar bagi sejumlah klub yang sejak lama berniat meminangnya. Salah satunya, Paris Saint Germain.



Klub asal Prancis ini sudah hampir memboyong Di Maria pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, saat itu mereka terganjal aturan financial fair play.



Kini, setelah mereka tak lagi terikat oleh aturan tersebut, Paris Saint Germain kembali bermanuver merekrut Di Maria. Mereka bahkan sudah melakukan penawaran.



Menurut ESPN FC, Paris Saint-Germain berminat meminjam Di Maria selama semusim dengan opsi memanenkannya pada musim berikutnya harga 60 juta euro atau sekitar Rp 888 miliar.



"Kami ingin lebih kompetitif, tidak hanya di Ligue 1 Prancis, tapi juga di Liga Champions," kata pelatih Paris Saint Germain, Laurent Blanc.



Namun jalan Paris Saint Germain mendatangkan Di Maria tak akan mudah. Sebab mereka bersaing dengan Barcelona dan Arsenal.



Agen Di Maria, Jorge Mendes, kabarnya telah menemui manajemen Barcelona pada akhir Juni lalu untuk membuka keran negosiasi. Di Maria dinilai pantas menggantikan Xavi Hernandez.



Selain Paris Saint Germain dan Barcelona, klub lain yang berminat memboyong Di Maria adalah Arsenal. Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, telah lama bermimpi menduetkan Mesut Oezil dengan Di Maria.



Jika impian ini terwujud, maka Arsenal akan memiliki lini tengah ala Real Madrid. Sebab, Mesut Oezil dan Di Maria adalah mantan punggawa Real Madrid.



Di Maria sendiri sampai saat ini masih berdiri di depan pintu ke luar Old Trafford. Ia belum memutuskan untuk membuka pintu itu lalu melangkah ke luar atau tetap bertahan di dalam.



ESPN FC | THE GUARDIAN | BREACHER REPORT | DWI R