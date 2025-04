Di Puncak Klasemen, Pelatih Bhayangkara FC Belum Pikirkan Juara

TEMPO.CO, Bekasi - Pelatih Bhayangkara FC, Simon McMenemy, mengatakan tak memikirkan juara setelah anak asuhnya sukses menekuk Persipura Jayapura dengan skor 2-1 di pekan ke-23, Sabtu malam, 9 September 2017.



Dari kemenangan ini, Bhayangkara FC menduduki puncak klasemen sementara Liga 1 menggusur Bali United.



"Saya tidak mau berpikir jauh, perjalanan masih panjang," kata Simon seusai pertandingan. Ia khawatir jika berpikir menjadi juara, di sisa pertandingan anak asuhnya tak bisa fokus bertanding, sehingga dampaknya bisa negatif bagi tim.



"Saya memikirkan per pertandingan bagaimana caranya bisa menang," kata dia. Paling dekat, kata dia, Bhayangkara FC akan dijamu oleh Semen Padang di Sumatera Barat pada 15 September mendatang. Di sana, kata dia, pihaknya menargetkan bisa membawa pulang poin penuh.



Menurut dia, sejumlah tim masih berpeluang menjadi juara, mulai dari peringkat pertama hingga ke peringkat ke-7 klasemen sementara. Karena itu, pihaknya akan selalu fokus dalam setiap pertandingan, bagaimana caranya agar Bhayangkara FC bertahan di papan atas.



"Saya juga meminta anak-anak tidak memikirkan juara, fokus pada setiap pertandingan," kata dia. Bhayangkara FC kini berada di peringat pertama klasemen sementara, setelah mengalahkan tim kuat Persipura Jayapura. Pesaing terberat The Guardian kini tinggal Bali United.



Bhayangkara FC sukses mengalahkan tamunya, Persipura Jayapura, dengan skor 2-1. Gol kemenangan The Guardian dicetak oleh Ilham Udin Armaiyn pada menit ke-76 dan 90+3, sedangkan gol Persipura dicetak oleh Ian Louis Kabes di menit ke-87.



