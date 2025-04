TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid setuju menggelontorkan dana transfer senilai 161 juta pound sterling (Rp 2,7 triliun) untuk menggaet penyerang AS Monaco, Kylian Mbappe. Klub Spanyol itu lantas mengontrak pemain muda itu dengan ikatan enam tahun.



Menurut The Sun, Madrid akan melakukan pembayaran awal senilai 143,5 juta pounds (Rp 2,4 triliun) ditambah 17,5 juta pounds (Rp 297 miliar) jika Mbappe, 18 tahun, ikut memenangkan Liga Spanyol dan Liga Champions.



Mbappe disebutkan akan dipinjamkan ke Monaco selama setahun sebelum bergabung dengan Madrid di musim 2018-2019. Sejumlah sumber di Spanyol menyatakan Mbappe akan meneken kontrak untuk gaji 120 ribu pounds sepekan. Mbappe telah beberapa kali berbicara lewat telepon dengan pelatih Madrid, Zinedine Zidane.



Kepindahan Mbappe dari Monaco ke Madrid akan menjadikannya sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola profesional. Kesepakatan ini akan menumbangkan nilai transfer Paul Pogba saat dibeli Manchester United dari Juventus senilai 89 juta pounds (Rp 1,5 triliun) musim panas tahun lalu.



Mbappe dan perwakilannya bertemu dengan manajemen Real Madrid pekan lalu untuk membicarakan sejumlah persyaratan transfer. Zidane memberikan persetujuannya atas transfer Mbappe saat memimpin skuad Real Madrid yang menjalani tur pramusim di Los Angeles, Amerika erikatS. Zidane akan kembali ke Madrid pekan ini dan akan berdiskusi tentang sejumlah rencananya dengan Mbappe.



