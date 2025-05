Dibuang Chelsea, Falcao Ingin Kembali ke AS Monaco

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang berkebangsaan Kolombia, Radamel Falcao, mengungkapkan ingin kembali ke klub Prancis, AS Monaco, pada musim depan setelah Chelsea mengatakan tidak memerlukan tenaganya.



Pemain berusia 30 tahun yang dipinjamkan ke Stamford Bridge itu tampil dalam 12 laga untuk The Blues dan cuma mencetak satu gol setelah mengalami cedera musim ini.



Karier Falcao di Inggris memang redup setelah melewati musim kompetisi 2014/15 yang mengecewakan di Manchester United dengan hanya mencetak empat gol dalam 29 penampilan di semua kompetisi.



Namun AS Monaco siap membawa Falcao kembali ke Stadion Stade Louis II kendati tidak bersinar di Inggris.



"Pada bulan Februari, Chelsea mengatakan kepada saya mereka tidak lagi mengandalkan saya. Jadi saya tidak akan melanjutkan karier di klub itu," kata Falcao, seperti dilansir Skysport, Kamis, 12 Mei 2016.



"Monaco berinvestasi besar pada saya, dan mereka ingin mengembalikan itu. Mereka ingin saya kembali untuk musim depan," katanya.



"Saya harus memiliki menit bermain, dan kami akan melihat apa yang terjadi. Monaco ingin melihat posisi saya dalam setahun, untuk melihat kemungkinan yang saya miliki," ujar Falcao.



Falcao menceritakan hampir meninggalkan Chelsea pada bulan Januari untuk bergabung dengan mantan klubnya, River Plate, yang tertarik untuk memboyongnya kembali tapi kesepakatan itu batal.



"River mendekati saya untuk mencari tahu kemungkinan kembali, tapi pada saat itu Monaco, Chelsea, dan saya berpikiran untuk melanjutkan di Eropa," kata pemain timnas Kolombia itu, menambahkan.



"Kemudian pada Februari, Chelsea mengatakan bahwa masa depan saya tidak akan diperhitungkan, dan saya mencoba (untuk kembali ke River) tapi sudah terlambat," ujar Falcao.



ANTARA