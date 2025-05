TEMPO.CO, Jakarta - Diego Costa tak dipasang dalam skuad Chelsea ketika The Blues berkunjung ke kandang Leicester City dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu dinihari WIB, 15 Januari 2017.



Isu tawaran dari klub Cina pun kembali mencuat. Costa, seperti yang dialami pemain-pemain Liga Inggris lain, telah menjadi subyek tawaran sebesar 30 juta pound sterling (Rp 486 miliar) per tahun dari klub Cina. Ada ketakutan bahwa agennya akan cenderung menggodanya untuk berpindah ke Cina. Agen Costa, Jorge Mendes, dikabarkan sedang berada di Cina.



Hal ini semakin memperparah situasi. Sebab, Costa pun sedang berkonflik dengan pelatih fisik Chelsea tentang cedera yang ia alami.



Costa telah memulihkan kehebatannya musim ini, dan gol-golnya membuat Chelsea bisa berada di puncak klasemen sementara. Chelsea pun telah memohon kepada Costa agar tetap setia pada kontraknya yang berlangsung sampai 2019.



Sekalipun tak dimasukkan ke pasukan lawatan ke kandang Leicester, Costa toh tetap memberi dukungan kepada timnya. Dalam sebuah unggahan di Instagram Costa memberi pesan, “Ayo Chelsea!!!!”



Pelatih Chelsea, Antonio Conte, pun membantah pandangan bahwa Costa tak dipasang karena isu transfer ke klub Cina itu. “Sebelum pertandingan, saya telah mengatakan kebenarannya, saya tidak berbohong,” ujarnya. “Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, saya siap. Pada Selasa saat sesi latihan, Diego berhenti karena merasakan sakit di punggungnya. Sejak itu, dia tidak berlatih sepanjang minggu. Untuk alasan inilah dia tidak bisa bermain hari ini. Itulah alasannya. Itu kebenarannya.”



THE GUARDIAN | GADI MAKITAN