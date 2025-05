Diincar Tottenham, Lallana Tetap Setia kepada Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Adam Lallana menegaskan komitmennya tetap memperkuat Liverpool di tengah kabar bahwa ia sedang diincar sesama klub Liga Primer Inggris, Tottenham Hotspur.



Pemain 28 tahun itu bergabung ke klub berjuluk The Reds tersebut pada 2014 dengan mahar transfer sebesar 25 juta pound sterling dari Southampton. Kini dia menuju penampilan keseratus bersama tim Merseyside itu dengan telah mengkontribusi 13 gol.



Sejumlah laporan yang berkembang selama beberapa pekan terakhir menyebutkan Lallana, yang memulai karier juniornya di AFC Bournemouth, akan meninggalkan Anfield, markas Liverpool, untuk bergabung lagi dengan pelatihnya saat di Southampton, Mauricio Pochettino, yang kini menukangi Spurs.



Namun pemain kelahiran St. Algbans, Hertfordshire, tersebut menyatakan meninggalkan Liverpool merupakan keputusan yang “sangat sulit”, terutama mengingat tim besutan pelatih Jerman, Juergen Klopp, itu segera menjalani final keduanya sepanjang musim 2015-2016.



“Saya masih memiliki sisa kontrak selama tiga tahun di sini (Liverpool),” ucap Lallana, yang memiliki 21 caps bersama timnas Inggris, mengindikasikan keinginannya tetap tinggal bersama The Reds.



Liverpool masuk final Piala Liga Inggris (Capital One Cup), tapi kalah oleh Manchester City melalui adu penalti 1-3 setelah pertarungan selama 120 menit di Stadion Wembley, London, berakhir dengan skor imbang 1-1 pada 28 Februari lalu.



Kini Liverpool menatap laga final keduanya pada musim ini di pentas yang lebih besar, yakni Liga Europa, kompetisi antarklub Eropa level kedua setelah Liga Champions. Pertandingan final Liga Europa melawan juara bertahan Sevilla digelar pada Kamis, 19 Mei 2016, pukul 01.45 di Basel, Swiss.



