TEMPO.CO, Jakarta - Bek Manchester City, Gael Clichy, resmi mendapatkan status bebas transfer pada bursa musim panas kali ini. Clichy tak butuh waktu lama untuk mencari klub baru karena Liverpool dikabarkan siap menampungnya.



Laman The Sun menuliskan bahwa Clichy telah mengadakan pertemuan dengan Liverpool. Kubu The Kopp menawarkan kontrak berdurasi dua tahun plus opsi perpanjangan satu tahun kepada eks punggawa Arsenal itu.



Baca: Transfer Liga Inggris: Liverpool Dapatkan Pemain Muda Chelsea



Namun Clichy disebut belum mengiakan tawaran Liverpool. Pemain sepak bola berusia 31 tahun itu kabarnya masih menunggu tawaran lain sebelum memutuskan mana yang terbaik baginya. Paris Saint-Germain disebut juga tertarik menggunakan jasa Clichy.



Liverpool sendiri memang mengalami krisis bek kiri sepanjang musim ini. Manajer Juergen Klopp hanya memiliki Alberto Moreno sebagai bek kiri murni. Namun performa Moreno yang tak meyakinkan membuat Klopp lebih banyak menurunkan James Milner di posisi itu.



Baca juga: 5 Hal tentang Bernardo Silva, Penyerang Baru Manchester City



Klopp paham betul bahwa dia harus menambal masalah itu secepat mungkin. Dia harus mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi jadwal yang lebih ketat musim depan karena Liverpool akan bermain di Liga Champions.



Karena itu, dia pun bergerak cepat dengan segera mendekati Clichy begitu kontrak si pemain dengan Manchester City berakhir. Meskipun demikian, belum jelas berapa bayaran yang ditawarkan Liverpool kepada pemain tim nasional Prancis itu.



THE SUN | FEBRIYAN