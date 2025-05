Diminati AS Roma, Szczesny Dibanderol 15 Juta Ponds

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal meminta AS Roma segera membayar kontrak sebesar 15 juta pound jika ingin mendatangkan penjaga gawangnya, Wojciech Szczesny, secara permanen.



Szczesny merumput bersama AS Roma sebagai pemain pinjaman dan tampil konsisten dengan sembilan laga tanpa kebobolan dalam 42 pertandingan.



Szczesny mengaku siap jika dilepas ke AS Roma pada musim depan. Arsenal pun tidak masalah jika pemain asal Polandia itu tidak dikontrak permanen atau hanya dipinjam lagi oleh Roma dan kembali ke Emirates pada musim 2017-2018.



Menurut harian olahraga Italia, Gazzetta dello Sport, AS Roma hanya tertarik merekrut Szczesny jika harga yang ditawarkan The Gunners sesuai dengan rencana klub.



Roma siap membayar Szczesny jika Arsenal memberi harga di bawah 10 juta pound atau lebih rendah daripada harga yang dipatok Arsenal.



Namun, bila kedua klub gagal mencapai kesepakatan, AS Roma tidak akan merekrut Szczesny dan mendatangkan kiper Brasil, Alisson, dari Internacional, seperti dilansir Skysports.



ANTARA

