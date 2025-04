Ditanya Soal Transfer Mbappe ke Real Madrid, Ini Jawaban Zidane

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Real Madrid, Zinadine Zidane, enggan menanggapi pertanyaan media soal transfer penyerang AS Monaco, Kylian Mbappe. Dia hanya berharap trio Karim Benzema, Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo tetap bersamanya musim depan.



Zidane tampak tak tertarik menjawab kabar kepindahan Mbappe ke Real Madrid dalam konferensi pers pasca mereka dibungkam Manchester City 4-1 di ajang International Champions Cup, Kamis 27 Juli 2017. Kepada media Spanyol, Marca, yang menanyakan transfer itu, dia hanya berkata, "Pertanyaan itu bukan untuk saya, itu untuk orang lain," ujarnya.



Real Madrid memang terus dikabarkan akan merekrut Mbappe dari AS Monaco pada bursa transfer musim panas ini. Madrid kabarnya telah menyanggupi harga 161 juta pound sterling atau sekitar Rp 2,7 triliun yang dipatok AS Monaco.



Untuk mendapatkan Mbappe, Real Madrid disebut harus menjual satu dari tiga trio BBC. Madrid membutuhkan dana segar karena uang hasil penjualan Danilo dan Alvaro Morata senilai 85 juta pound sterling belum mencukupi.



Gareth Bale disebut-sebut sebagai pemain yang paling rentan untuk dijual. Riwayat cedera plus performanya yang menurun musim lalu membuat Real Madrid berpikir untuk melegonya. Apalagi, sejumlah klub Liga Inggris dikabarkan tertarik memboyong pemain asal Wales itu.



Menanggapi masalah penjualan Bale untuk membeli Mbappe itu pun Zidane sangat irit bicara. Dia hanya menyatakan bahwa dirinya berharap trio BBC tetap berada di Real Madrid musim depan. Namun dia tak bisa menjamin hal itu.



"Saya harap BBC tetap bertahan, semoga semuanya bertahan. Tetapi sampai tanggal 31 Agustus (penutupan bursa transfer pemain di Eropa), semuanya bisa terjadi," kata pria asal Prancis itu.



MIRROR|FEBRIYAN