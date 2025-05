Drama Adu Pinalti, Liverpoool Tekuk Carlisle

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool lolos ke putaran empat Piala Liga Capital One usai menyingkirkan Carlisle lewat babak adu penalti setelah bermain seri 1-1 selama 120 menit di Stadion Anfield, Kamis dini hari.



Liverpool berhasil menang 3-2 lewat babak adu penalti di mana gol The Reds diciptakan oleh James Milner, Emre Can, dan Danny Ings.



Pada jalannya laga, Liverpool unggul 1-0 ketika umpan Adam Lallana dari sayap kiri berhasil disempurnakan menjadi gol oleh Danny Ings pada menit 26.



Namun Carlisle yang bermain di divisi League 2 atau kasta keempat Liga Inggris berhasil mencetak gol balasan lewat umpan Hery yang berhasil diselesaikan Derek Asamoah menjadi gol.



Skor imbang 1-1 bertahan hingga laga menginjak menit ke 120 sehingga kedua tim harus melewat babak penalti yang dimenangkan Liverpool dengan skor 3-2. Demikian Sky Sports.



ANTARA