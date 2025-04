Dua Gol Ibrahimovic Penentu Kemenangan MU di Piala Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Gol apik Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-87 dalam laga final Piala Liga Inggris pada Ahad, 26 Februari 2017, memastikan kemenangan Manchester United di Piala Liga Inggris. Setan Merah berhasil menekuk Southampton dengan skor 3-2 dalam laga yang diadakan di Stadion Wembley tersebut.



“Ini kerja tim. Lebih banyak kemenangan, saya lebih puas. Ini piala saya yang ke-32. Wow, saya sangat senang,” ujar Ibrahimovic, seperti dikutip dari laman The Guardian, Senin, 27 Februari 2017.



Di akhir babak pertama laga itu, The Saints, julukan Southampton, sempat tertinggal 1-2. Gol pertama United disumbangkan Ibrahimovic pada menit ke-19. Tendangan bebas Ibra berhasil menembus pagar hidup Southampton dan tak mampu ditahan kiper Fraser Forster.



Keunggulan Unied di babak pertama bertambah pada menit-39, saat Jesse Lingard berhasil menyelesaikan umpan kiriman Marcos Rojo dengan baik. Tendangan mendatar Lingard membuat United kokoh di awal dengan skor 2-0.



The Saints baru memperkecil selisih gol menjelang waktu turun minum babak pertama. Pada menit ke-46 Manolo Gabbiadini menyambar umpan dari rekannya, James Ward-Prowse, yang menusuk dari sisi kanan pertahanan Unied. Bola pun menembus celah di antara kaki kiper Setan Merah, David De Gea. Gabbiadini pula yang menyamakan kedudukan kedua tim menjadi 2-2 pada menit ke-48 babak kedua.



Hasil ini berbanding terbalik dengan statistik akhir, di mana Southampton justru unggul dalam penguasaan bola, dengan perbedaan 53-47 persen. The Saints pun tercatat mendapat kesempatan empat kali tendangan sudut.



THE GUARDIAN | YOHANES PASKALIS