Mantan kiper Liverpool, Jerzy Dudek, baru saja mengeluarkan buku biografi berjudul A Big Pole in Our Goal. Dalam buku itu, ia mengungkap masa-masa indah dan suram saat memperkuat klub Liga Inggris itu.



Salah satu bagian yang banyak mendapat perhatian media adalah soal hubungannya dengan Rafael Benitez, yang saat itu melatih Liverpool. Dudek mengaku ingin menonjok wajah pelatih asal Spanyol itu setelah ia merekrut Pepe Reina pada 2005. Apalagi perekrutan itu dilakukan hanya beberapa bulan setelah ia menjadi pahlawan dalam adu penalti melawan AC Milan di final Liga Champions.



Dudek saat itu langsung ingin hengkang. Kebetulan Cologne meminatinya. Tapi ia melihat keengganan Benitez bicara dengan Cologne, membuat dia tak bisa pergi hingga batas akhir masa transfer. Saat itulah amarah pemain asal Polandia itu meluap. Seusai latihan, ia menghampiri Benitez setelah melepas sarung tangannya dengan kasar.



"Saya benar-benar marah, dan ada suara dalam kepala saya yang berkata, "pukul dia di wajah, pukul dia di wajah, dan ia akan membuatmu pergi ke Jerman.' Sejujurnya, saya sangat ingin menonjoknya. Tapi, setelah itu, konsekuensinya melintas di kepala saya," katanya.



Ketika ia akhirnya melangkah ke ruang ganti, Steven Gerrard menyapanya dengan wajah lucu. "Kamu ingin menonjok dia bukan, kawan? Kamu benar-benar ingin menonjok dia...," ucap kapten tim tersebut. Dudek saat itu hanya merengut.



Dudek mengaku mencintai Liverpool. "Tapi Benitez jelas tak menginginkan saya," ujarnya. "Rumornya, katanya saya mendapat gaji 60-70 ribu per minggu, dan ia ingin memotong gaji itu."



Dudek, 43 tahun, menghabiskan tujuh musim di Liverpool dan pensiun di Real Madrid pada 2011. Benitez sendiri baru dipecat Real Madrid awal musim ini. Ia kini menangani Newcastle United.



