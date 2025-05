TEMPO.CO, Jakarta - Mantan manajer Tottenham Hotspur Harry Redknapp memprediksi bahwa Chelsea bakal mendulang kemenangan ketika menghadapi Arsenal dalam laga pekan keenam Premier League musim 2015/16 yang digelar di Stamford Bridge pada Sabtu (19/9).



Redknapp memandang bahwa pertandingan Chelsea melawan Arsenal bakal berlangsung terbuka dengan memeragakan jual beli serangan. Hanya saja tim tuan rumah bakal mendapat tiga poin penuh, sebagaimana dikutip dari laman HITC Sport.



"Saya memegang Chelsea karena mereka bertanding di kandang," kata Redknapp kepada Bt Sport ketika menjawab pertanyaan soal prediksi pertandingan nanti.



"Mereka (Chelsea) akan meladeni Arsenal. Pertandingan bakal berlangsung terbuka, pertandingan yang sungguh menarik."



Chelsea kini sedang berada di atas angin setelah menang 4-0 atas Maccabi Tel Avib dalam pertandingan Grup G Liga Champions yang digelar di Stamford Bridge.



Kemenangan itu merupakan pemulih semangat setelah The Blues kalah 1-3 atas Everton dalam pertandingan di ajang Premier League pada pekan lalu.



Chelsea di bawah asuhan The Special One hanya mampu menorehkan satu kemenangan plus satu hasil imbang.



The Blues sebagai juara bertahan musim lalu kini berada di peringkat ke-17 klasemen sementara Premier League 2015/16. John Terry dan kawan-kawan sudah tertinggal 11 poin dari Manchester City yang bertengger di puncak klasemen.



