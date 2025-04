Duel Messi vs Ronaldo di El Clasico, Statistik Ungkap Pemenangnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan El Clasico Liga Spanyol antara Real Madrid melawan Barcelona akan menjadi pertarungan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Duel itu akan tersaji di Santiago Bernabéu, Madrid, pada Senin dinihari, pukul 01.45 WIB.



Berikut sejumlah fakta terkait performa kedua pemain ini di El Clasico:



• Musim ini Messi tampil lebih tajam ketimbang Ronaldo di Liga Spanyol. Ia sudah mencetak 29 gol, unggul 10 gol dari rivalnya itu.



• Dengan sebuah hat-trick pada 2014, Lionel Messi mampu melewati rekor Alfredo Di Stefano (18 gol) sebagai pencetak gol terbanyak dengan mengemas 21 gol di El Clasico. Ronaldo baru mengoleksi 16 gol.



• Messi pernah tampil dalam enam duel El Clasico tanpa mencetak gol. Tapi, dalam

16 laga terakhir ia mampu menyumbang 10 gol, sedangkan Ronaldo hanya 8 gol. Bila bisa mencetak 2 gol di laga ini, Messi akan mencatatkan 500 gol buat Barcelona.



