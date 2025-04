Duka Teror Barcelona, Messi Cs Kenakan Pita Hitam Vs Real Betis

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona akan mengenakan pita hitam saat menjamu Real Betis di Nou Camp dalam laga Liga Spanyol 2017/2018, pada Minggu 20 Agustus atau Senin 21 Agustus dini hari WIB. Pita hitam di lengan itu sebagai tanda duka atas tragedi teror Barcelona.



Rencana Barcelona akan mengenakan pita hitam di lengan, disampaikan Lionel Messi dalam cuitannya. Menurut Messi, itu merupakan tanda duka terhadap tragedi yang terjadi Kamis 17 Februari malam di kawasan wisata Las Ramblas.

