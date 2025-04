Emre Can Cetak Gol Indah Liverpool, Dapat Pelukan & Pujian Klopp

TEMPO.CO, Jakarta - Emre Can mencetak gol indah untuk mengantar Liverpool mengalahkan Watford 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Vicarage Road, Selasa dinihari WIB. Seusai laga, ia mendapat pelukan dari pelatih Juergen Klopp, juga pujian.



Can, pemain Jerman berusia 23 tahun, mencetak gol indah itu pada menit ke-45. Mendapat umpan Lucas Leiva, Can menjebol gawang lawan lewat tendangan di atas kepala yang dilakukan dengan cara menjatuhkan diri.



Lallana is an absolute joy to watch and one for all young players to learn from but then what about that from Can? #MNF #liverpoolfc pic.twitter.com/Tj5qIJzz9E

— BLS Coaching (@BLSCoaching) May 1, 2017







Klopp menilai, gol Can itu sangat indah. "Saya ingin mengatakan bahwa saya sudah terbiasa dengan hal itu, tapi itu bukan kebenaran, terutama bukan dari Emre!" kata dia. "Dia melakukannya dengan baik dalam beberapa minggu terakhir sejak betisnya pulih. Ia bisa bermain lebih baik daripada malam ini, tapi saya tidak yakin dia bisa mencetak gol yang lebih bagus lagi!"



Seusai laga itu, Klopp terlihat secara khusus mendatangi Can yang masih ada di tengah lapangan. Keduanya pun berpelukan dengan wajah berseri-seri.



Klopp juga senang dengan kemenangan itu. "Ini (kemenangan) pantas. Kami bekerja keras untuk meraihnya," kata dia. "Anda perlu beberapa keberuntungan seperti ini. (Kami memiliki) tendangan voli indah dari Adam Lallana yang terkena gawang, juga tendangan Prodl yang cantik terkena mistar."



Liverpool kini berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan nilai 69 dari 35 laga. The Reds unggul 3 angka dari Manchester City yang ada di bawahnya dan baru memainkan 34 laga.



