TEMPO.CO, Banyuwangi - Arema Cronus kembali mencetak kemenangan di Sunrise of Java Cup setelah mengalahkan Indonesia All Star, Jumat sore, 31 Juli 2015. Tim besutan Suharno itu menekuk Indonesia All Star dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Jawa Timur.



Cristian Gonzales menjadi bintang bagi Arema karena berhasil melesakkan dua gol ke gawang Indonesia All Star pada menit ke-41 dan 59. Satu gol lain dicetak Samsul Arif pada menit ke-18.



Absennya Evan Dimas ternyata membuat para pemain Indonesia All Star tak berdaya menahan serangan dari Singo Edan–julukan klub Arema. Indonesia All Star dengan kapten Adam Alis itu hanya mampu membalas satu gol. Itu pun terjadi via titik putih yang dihasilkan oleh Agung Prasetyo pada menit ke-6.



Indonesia All Star sempat mendominasi permainan pada menit-menit awal. Puncaknya, ketika Rendi Irawan dijatuhkan di kotak terlarang. Tendangan Agung Prasetyo akhirnya sukses mengelabui Ahmad Kurniawan menjadi gol. Indonesia All Star unggul lebih dulu dengan skor 1-0 atas Arema.



Arema kemudian membalas gol berkat tandukan Samsul Arif. Permainan berganti dengan dominasi Arema. Menjelang babak pertama usai, Cristian Gonzalez berhasil mengukuhkan posisi Arema menjadi 2-1.



Gol ketiga Arema dari Gonzales pada babak kedua makin memperkuat posisi Arema. Gol itu tercipta saat pemain bernomor punggung 10 tersebut melepaskan tendangan kaki kiri yang tidak mampu dibendung Teguh Amirudin.



Dalam pertandingan sehari sebelumnya, Arema Cronus mencetak kemenangan 2-1 atas Bali United Pusam. Berikutnya, Arema akan menghadapi tuan rumah Persewangi, Banyuwangi, pada hari akhir turnamen, Senin, 3 Agustus 2015.



IKA NINGTYAS